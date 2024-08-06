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РФ штурмує Часів Яр з флангів: в НГУ розкрили критичну ситуацію в мікрорайоні Канал

Руслана Заклінська
6 серпня 2024, 17:38оновлено 6 серпня, 18:18
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Російські окупанти здійснюють штурми не лише в районі Часового Яру, а й поблизу Кліщіївки та Андріївки, розповів Руслан Музичук.
РФ штурмує Часів Яр з флангів: в НГУ розкрили критичну ситуацію в мікрорайоні Канал
Російські війська намагаються прорватися до Часового Яру / Колаж: Главред, фото: 37 окрема бригада морської піхоти

Росіяни намагаються форсувати мікрорайон Канал у місті Часів Яр в Донецькій області. Українські захисники стримують і не дають просунутися окупантам. Про це заявив речник Національної гвардії України Руслан Музичук в ефірі телемарафону.

"Тривалий час противник намагається форсувати Канал, саме цю ділянку фронту, скажімо так, аби використати її для подальшого просування. Тому що цей водний бар'єр досить ефективний для того, аби утримувати оборону. І наші гвардійці, зокрема Сили оборони, які виконують задачі в районі Часового Яру, роблять усе можливе для того, аби стримувати просування й, зокрема, не дозволяти ворогу накопичувати свої сили і просуватися саме на цій ділянці", - розповів Музичук.

За його словами, активність окупантів спостерігається не лише в районі Часового Яру, а й південніше - в районі Кліщіївки та Андріївки.

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"Бачимо, що справді активізація спроб штурмових дій противника відносно Часового Яру відмічається також і по флангах міста. Противник подекуди намагається зайти з півночі і створити собі передумови для досягнення тактичних успіхів. Зокрема на південному сході", - зазначив речник.

Часів Яр

Часів Яр - місто в Бахмутському районі Донецької області України. Адміністративний центр Часовоярської міської громади.

Часів Яр розташований на панівних висотах, що забезпечує велику перевагу Силам оборони України. Наші війська можуть тримати під вогневим контролем угруповання російських загарбників на великих відстанях.

Війська РФ намагаються захопити Часів Яр, щоб зайняти ці висоти і просунутися ближче до Краматорська і Слов'янська, які їм потрібні для повної окупації Донецької області

Бої за Часів Яр - останні новини

Нагадаємо, раніше експерт Bild Юліан Рьопке заявив, що окупанти значно просунулися на сході України і перетнули мікрорайон "Канал" у Часовому Яру на Донеччині. Окрім того, армія РФ захопила близько 90% Залізного.

Також станом на 4 серпня 2024 року російські штурмові загони перетнули канал Сіверський Донець - Донбас у місті Часів Яр Донецької області та закріпилися у мікрорайоні Жовтневий, повідомив OSINT-проєкт DeepState. За їх даними, Сили оборони України були змушені залишити мікрорайон Канал на східному узбережжі.

Проте у 24-й ОмБр імені Короля Данила спростували інформацію DeepState про перетин росіянами Сіверського Донця у районі Часового Яру. Представник пресслужби бригади Андрій Полухін заявив, що наразі факту перетину каналу та закріплення ворога не було.

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