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"Від Путіна можна чекати всього": в ГУР оцінили, чи вдарить РФ "Орешніком" на свята

Руслана Заклінська
14 грудня 2024, 21:11
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Росія використала всі доступні види зброї проти України, але може застосувати й нові, зазначив Андрій Черняк.
'Від Путіна можна чекати всього': в ГУР оцінили, чи вдарить РФ 'Орешніком' на свята
В ГУР оцінили ймовірність нового російського удару "Орешником"/ Колаж: Главред, фото: kremlin.ru, Міноборони РФ, Главред

Головне:

  • РФ вже використала проти України все різноманіття наявного озброєння
  • Загроза нових атак залишається
  • Нові удари можливі на різдвяно-новорічні свята

Росія вже використала проти України всі доступні види зброї. Проте не виключено, що ворог може застосовувати нові види озброєнь, зокрема "Орешник". Про це повідомив представник ГУР Андрій Черняк в ефірі телемарафону.

"Збройні сили Російської Федерації застосували проти України вже все, що в них є. Чи чекати на якісь подальші удари якоюсь іншою зброєю, - так, не варто зневажати. Тому, безумовно, всім варто реагувати на сигнали повітряної тривоги та перебувати в укриттях", - зазначив він.

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Черняк наголосив, що Росія не дотримується міжнародного законодавства і не веде війну чесно. Саме тому потрібно реагувати на сигнали повітряної тривоги та перебувати в укриттях.

"Безумовно, від Путіна, від путінської влади можна очікувати всього, чого завгодно", - додав представник ГУР.

За його словами, на різдвяно-новорічні свята та перед інавгурацією Дональда Трампа ворог продовжить масовані ракетно-дронові атаки.

'Від Путіна можна чекати всього': в ГУР оцінили, чи вдарить РФ 'Орешніком' на свята
Ракетний комплекс "Кедр" / Інфографіка: Главред

Загроза ракетних атак та удару "Орешником" - останні новини

Як повідомляв Главред, Росія уже готує новий масований ракетний удар по Україні, ймовірно, на новорічні та різдвяні свята. Військовий аналітик Олександр Коваленко вважає, що атака може статися між 23 і 26 грудня, не виключено, що ворог застосує ракету "Орешник".

Також керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко вважає, що Росія може здійснити ще 2-4 масовані атаки по Україні до 20 січня. За його словами, після масштабного обстрілу росіяни зазвичай беруть паузу на 3-7 днів або більше.

Крім цього, українцям варто бути готовими до удару ракетою "Орешник" протягом тижня. За словами військового експерта Владислава Селезньова, Росія може здійснити атаку вже 18 грудня.

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Що таке ГУР?

Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МОУ) — розвідувальний орган Міністерства оборони України. Згідно із Законом України "Про розвідку" здійснює добування, аналітичне опрацювання, оброблення і надання розвідувальної інформації її споживачам, пише Вікіпедія.

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