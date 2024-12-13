РФ готується до нової атаки по Україні: аналітик назвав екстремально небезпечні дати

Олександр Коваленко попередив українців про нову загрозу удару та застосування "Орешника".

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Росія готує "темний" Новий рік для України / Колаж: Главред, фото: kremlin.ru, Главред, скріншот

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РФ готується до нового ракетного удару по Україні

Атака може відбутися між 23 і 26 грудня

Найнебезпечнішим є час свят, зокрема Різдво та Новий рік

Росія перейшла до підготовки наступного масованого ракетного удару по Україні. Нову атаку ворог може завдати під час новорічних свят. Таким прогнозом поділився військовий аналітик Олександр Коваленко.

"Cлід очікувати удару в період різдвяних свят, а також після них – ворог цілком може спробувати відключити світло українцям на Новий рік та підсвітити нічне небо "Орешником". Хворий маніяк саме до цього може готуватись, і чекати від нього чогось іншого не варто", - заявив Коваленко.

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За його словами, між попереднім російським ударом 28 листопада і нинішнім пройшло близько двох тижнів. Цього достатньо для проведення дорозвідку, вивчити, уточнити нові маршрути і підготувати боєкомплект. Коваленко вважає, що наступну масовану ракетну атаку РФ може бути здійснити в період між 23 і 26 грудня, що співпадає з новорічними святами.

"Про те, що в окупантів є фетиш на нанесення ударів під свята, відомо давно. З початку повномасштабного вторгнення практично кожен Новий рік в Україні проходить під канонаду (до, під час і після години "ікс"). Різдво (особливо зараз - його відзначають в Україні в розріз із нав'язуваною ідеологією РПЦ), Новий рік і дні після нього - це найбільш екстремально небезпечний період", - наголосив він.

Аналітик припустив, що Росія може почати підготовку нового удару з нальоту дронів та удару меншим боєкомплектом. Проте, як зазначив Коваленко, найбільш інтенсивними будуть саме святкові дні.

"Хоча не можна сказати, що ці удари будуть більш масованими за ті, що ми бачили в листопаді. Такого ресурсу в окупантів немає – якщо, звісно, вони хочуть розтягнути його на кілька днів (ударів). Хіба що доповнять його дронами", - додав він.

Загроза удару "Орешником"

Крім того, експерт не виключає, що Росія може знову застосувати ракету "Орешник". Ворог здатен повторно вдарити нею по Україні до кінця року.

"Але враховуючи її відносно посередній ефект, цілком може поєднати її з масованими обстрілами на святкові дні. І руйнування від звичайного озброєння російська пропаганда списуватиме на ефект від "Орешника", що не має аналогів у світі", - зауважив Коваленко.

Ракетний комплекс "Кедр" / Інфографіка: Главред

Ракетна атака РФ по Україні 13 грудня - що відомо

Нагадаємо, 13 грудня Росія здійснила масовану ракетну атаку. Головною ціллю ворога стала енергетична інфраструктура України. Внаслідок ударів по всій країні збільшити обсяги відключень електроенергії.

Як повідомляв Главред, ракетна атака тривала близько трьох годин, а безпілотники атакували Україну протягом 11 годин. Найбільше постраждали Стрий, Бурштин, Одеса, Київська агломерація, Кременчук та Харківщина.

Повітряні сили України повідомили, що було виявлено 287 повітряних цілей, серед яких 94 ракети та 193 БпЛА. Оборонці неба зуміли знищити 80 крилатих ракет, одну балістичну ракету та 80 безпілотників.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга закликав союзників терміново надати Україні системи ППО, зокрема NASAMS, HAWK або IRIS-T. За його словами, Україні необхідно 20 таких систем для захисту від російського терору.

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Хто такий Олександр Коваленко Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

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