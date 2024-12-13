РФ може знову вдарити "Орешником": експерт назвав точну дату

Він був упевнений у тому, що росіяни задіють "Орешника" під час удару 13 грудня.

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Коли РФ може знову вдарити "Орешником" по Україні / Колаж: Главред, фото: kremlin.ru, Міноборони РФ, Главред

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Наступний удар ліщиною може статися 18 грудня

Чому ракету не застосували сьогодні

Українцям варто очікувати удару ракетою "Орешник" вже протягом тижня. Росія може завдати нового удару по Україні 18 грудня.

Військовий експерт, колишній прессекретар Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов у коментарі РБК Україна зазначив, що він був упевнений у тому, що росіяни задіють "Орешник" під час удару 13 грудня.

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"З чим це пов'язано? Або недолуга РС-26 не може вийти з шахти, або, можливо, інші причини спонукали противника не використати "Орешник", але це не означає, що цього не станеться за кілька днів", - зазначив Селезньов.

За його словами, росіяни можуть вдарити по Україні 18 грудня.

"Моніторингові ресурси стверджують, що наступне вікно, коли ворог буде закривати полігон Капустин Яр, - це має відбутися вже 18 грудня. А значить ми не повинні нехтувати сигналами повітряної тривоги", - наголосив експерт.

Кедр, Ракетний комплекс Кедр / Інфографіка Главред

"Ліщина" ракета - останні новини

Як писав Главред із посиланням на заступника спікера Пентагону Сабріну Сінгх, Росія готується здійснити запуск чергової експериментальної ракети середньої дальності "Орешник" територією України, і це може статися найближчими днями. За її словами, президент РФ Володимир Путін публічно підтвердив плани на новий запуск ракети "Орешник".

Експерт Валерій Чалий нещодавно інформував, що РФ може завдати демонстраційного удару стратегічною зброєю по західних областях України або спробувати атакувати Київ між 10 і 19 грудня.

Водночас колишній співробітник СБУ Іван Ступак припустив, що РФ може застосувати ракету "Орешник" з 11 до 13 грудня в часовий проміжок із 10:00 до 14:00 у кожен із цих днів. А також у період з 16 по 21 грудня з 10:00 до 14:00 години. Саме в ці години відбувається закриття повітряного простору над полігоном.

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Що відомо про ракетний комплекс "Кедр"? На початку 2021 року російські пропагандисти писали про те, що російський ВПК почав проєктування "стратегічного комплексу нового покоління", який отримав позначення "Кедр". Період початку дослідно-конструкторських робіт вказувався на 2023-2024 роки. Також пропагандисти РФ повідомляли, що цей комплекс нібито створюють на заміну МБР "Ярс", і він буде ракетою нового покоління, що матиме більшу мобільність і меншу вразливість. До удару по Дніпру 21 листопада 2024 року росіяни вже двічі здійснювали випробувальні пуски "Кедра" - у жовтні 2023 і квітні 2024 року.

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