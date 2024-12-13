РФ готує нові масовані удари: яка кількість атак може чекати українців

Головне із заяви експерта:
- РФ може здійснити ще 2-4 атаки до 20 січня
- Метою ворога є спроба тиску до інавгурації Трампа
- Росії потрібно мінімум 72 години, щоб підготуватись до наступної масованої атаки
Країна-агресор Росія до 20 січня може здійснити ще від 2 до 4 масованих атак по Україні. Про це сказав керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко в коментарі РБК-Україна.
За його словами, після сьогоднішнього комбінованого обстрілу пауза буде в будь-якому випадку. Досвід показує, що при масштабних атаках росіянам потрібна пауза щонайменше три доби й максимальна - тиждень, чи 2-3-4 тижні.
"На мою думку, ворог буде пробувати до 20 січня здійснити ще 2-3 масовані атаки. Загалом Росія запланувала на цей період з листопада по січень провести 5-7 атак. Уже три атаки схожі вони провели. Тобто ще від 2 до 4 атак вони спробують провести до 20 січня", - вважає експерт.
Мусієнко також додає, що метою ворога є спроба тиску до інавгурації обраного президента США Дональда Трампа.
"РФ намагається тиснути на Україну, деморалізувати наш тил, показати для Штатів картинку, мовляв, у Росії є всі можливості завдавати ударів. Тому ворог готується до наступних атак, але мінімальний рубіж складає 72 години. Раніше в принципі - це мало можливо. Я зараз саме про масштабну атаку, бо менш масштабні - це вже імовірніше", - наголосив керівник Центру військово-правових досліджень.
Удари РФ по Україні - останні новини
Як повідомляв Главред, Росія 13 грудня масовано атакувала ракетами енергосистему, транспортні мережі та ключові об’єкти по всій Україні. Країна-агресорка застосувала крилаті ракети повітряного та морського базування, Кинджали, балістику та Шахеди.
В Повітряних Силах розповіли, що радіотехнічними військами за цей період виявлено 287 засобів повітряного нападу противника — 94 ракети та 193 БпЛА.
Крім того, через масовану ракетну атаку на енергооб’єкти, в Україні збільшили графіки відключення світла.
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Хто такий Олександр Мусієнко
Олександр Мусієнко - блогер і експерт. Є головою недержавної організації "Центр військово-правових досліджень". Виступає в якості експерта в ефірах телеканалів, пише My.ua.
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