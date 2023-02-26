Від F-16 до потужних ракет: Зеленський передасть США новий список зброї для перемоги

Президент України Володимир Зеленський підготує новий список зброї та предметів першої необхідності, яких потребує Україна.
Документ розгляне група республіканців з Конгресу США, яка відвідала Київ цього тижня, повідомив телеканал CNN з посиланням на джерела.
Зазначається, що зустріч Зеленського з американськими конгресменами була організована у зв'язку з річницею початку війни РФ з Україною. За інформацією телеканалу, на ній був присутній голова Комітету Палати представників у закордонних справах Майкл Маккол і ще чотири члени Палати представників від республіканців. Точна дата зустрічі не уточнюється.
Глава держави повідомив конгресменам, що Україні необхідні, в тому числі винищувачі F-16 і ракети більшої дальності. Зеленський додав, що планує направити їм повний список необхідного озброєння.
"У нас була дуже продуктивна зустріч з президентом Зеленським. Ми говорили насамперед про його потреби для перемоги у цій війні. І він надасть делегації список зброї, яка необхідна Україні для перемоги", — додав Маккол за підсумками розмови.
F-16 для України
Раніше секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов натякнув, що Україна може отримати винищувачі F-16. Зокрема, на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook він опублікував відеоролик з літаком і написав: "Скоро в небі України".
За даними журналістів американського видання Politico, військові чиновники підштовхують Міністерство оборони США до надання Україні винищувачів F-16. Передбачається, що Штатам знадобиться кілька тижнів на прийняття рішення. Примітно, в Пентагоні вже офіційно заявляли, що не виключають поставок винищувачів Києву.
Представник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Гнат зазначив, що Україна в майбутньому планує повністю оновити свій парк літаків і замінити старі машини винищувачами F-16. ЗСУ мають намір створити мінімум 5 повітряних бригад.
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