Скандальний колаборант Кирило Стремоусов загинув: всі подробиці

Кирило Стремоусов / скріншот

Вдень, 9 листопада, з'явилася інформація про загибель колаборанта Кирила Стремоусова.

Як повідомляють росЗМІ, "заступник губернатора" Херсонської області Стремоусов нібито загинув у ДТП.

"Заступник голови адміністрації Херсонської області загинув у ДТП", - пишуть у Telegram російські ЗМІ.

Відзначимо, як саме це сталося – поки невідомо.

При цьому заступник керівника військово-цивільної адміністрації Херсонської області Катерина Губарєва заявила, що Стремоусов дійсно загинув.

Офіційного доказу смерті Стремоусова поки немає. Інформацію про загибель колаборанта поширили росЗМІ без фото або відео доказів.

Варто відзначити, що ще вранці, 9 листопада, Стремоусов опублікував у своїх соцмережах відео, де розповідав про ситуацію в окупованому Херсоні.

Стремоусов вранці 9 листопада / скріншот

Що заявляв Стремоусов

Напередодні, 8 листопада, Херсонський колабораціоніст Кирило Стремоусов у паніці заявив, що вже найближчими днями на жителів Херсона чекає "розв'язка подій".

Він стверджував, що на тлі нібито спостерігається затишшя, але потім несподівано додав, що для окупантів все складеться не так просто.

Російські військові готуються до "будь-яких рішень, навіть найскладніших".

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