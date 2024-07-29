Звільнення від служби колишніх 'обмежено придатних' до 25 років: заява Генштабу

Чинним законодавством не передбачено взяття на облік призовників осіб з категорії військовозобов'язаних.

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У Генштабі висловилися щодо зміни до законодавства про мобілізацію / Колаж: Главред, фото: armyinform, telegraf

У Генеральному штабі ЗСУ не підтримали зміни до законодавства щодо військовозобов'язаних віком до 25 років, які раніше мали статус "обмежено придатних" і були звільнені від строкової служби в мирний час.

Згідно з відповіддю Головне управління персоналу Генштабу повідомило Раїдо Свобода про те, що отримувало для узгодження кілька зареєстрованих у Верховній Раді України проєктів законів (11379, 11379-1, 11379-2), які стосувалися цих змін.

"З огляду на те, що положеннями законопроєктів передбачається розширення категорій громадян, які матимуть право на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації... зазначені законопроєкти не були підтримані", - пояснили в Генштабі.

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При цьому уточнюється, що частина громадян використовувала цей статус для ухилення від проходження військової служби в мирний час, а таке рішення знизить мобілізаційний ресурс війська.

"В умовах зменшення кількості та якості людського мобілізаційного капіталу під час тривалої збройної агресії Російської Федерації проти України ухвалення запропонованих змін створить загрозу виконанню заходів із доукомплектування Збройних Сил України особовим складом і виконанню ними завдань із захисту держави та відновлення її територіальної цілісності", - уточнюють у Генштабі.

Там також додали, що чинним законодавством не передбачено взяття на облік призовників осіб із категорії військовозобов'язаних.

Мобілізація в Україні Мобілізація в Україні - комплекс заходів, які проводяться з 2014 року у зв'язку з військовим вторгненням Російської Федерації. У період із 2014 до 2015 року Київ провів шість хвиль часткової мобілізації, під час якої до армії призивали переважно громадян із досвідом військових дій або строкової служби в армії віком від 20 до 60 років. 24 лютого 2022 року Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Київ оголосив загальну мобілізацію. До лав Сил оборони і безпеки призиваються військовозобов'язані громадяни (переважно - чоловіки) віком від 27 до 60 років.

Як відомо, у комітеті з питань національної безпеки, оборони та розвідки Верховної Ради розглядають законопроєкти, покликані вирішити колізію, що виникла після змін у мобілізаційному законодавстві.

Зокрема, пропонується осіб до 25 років, які раніше мали статус "обмежено придатних", були звільнені від проходження строкової служби та перебувають на обліку військовозобов'язаних, прирівняти до призовників. І не мобілізувати до 25 років.

Закон про мобілізацію - головні новини за темою

Нагадаємо, раніше Верховна Рада проголосувала за закон про мобілізацію. ВР України ухвалила в другому читанні скандальний законопроєкт про мобілізацію. Рішення підтримали 283 нардепи. Загалом народні депутати внесли 4294 поправок до запропонованого урядом законопроєкту про мобілізацію.

Згідно з новим законом, військовозобов'язані громадяни мають прибути до ТЦК і СП для уточнення своїх даних. А після цього їх обов'язково планують направити на ВЛК (навіть якщо їм надають відстрочку). Інформація про придатність до військової служби, яка визначається ВЛК, є одним із головних пунктів військово-облікових даних.

Крім того, діятиме заборона на відправлення за межі України або передачу транспорту, який призначений для доукомплектування ЗСУ.

/ фото: Главред

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