Звільняв острів Зміїний: на фронті загинув боєць ГУР МОУ "Фізрук"

Микола Надибський брав участь у звільненні острова Зміїний та був нагороджений орденом "За мужність".

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Микола Надибський повернувся додому "на щиті" / Колаж: Главред, фото: facebook.com

На фронті загинув боєць спецпідрозділу ГУР "Артан" Микола Надибський із позивним "Фізрук". Захисник України загинув під час виконання бойового завдання 19 березня. Трагічну новину повідомив мер Вінниці Сергій Моргунов.

"Відважний захисник, турботливий батько, люблячий чоловік, активний громадський діяч і справжній патріот - таким був Микола Надибський, таким і запам'ятає його наша громада", - написав Моргунов на своїй сторінці у Facebook.

Надибський був випускником Вінницького ліцею №9 та факультету фізичного виховання і спорту Вінницького державного педагогічного університету ім. М.В. Ломоносова.

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У 2023 році він приєднався до спецпідрозділу ГУР "Артан".

"Фізрук" побував у найгарячіших місцях на фронті на Східному та Південному напрямках.

Надибський брав участь у багатьох операціях на фронті, зокрема у звільненні острова Зміїний. Також чоловік був нагородженим орденом "За мужність".

Микола Надибський отримав орден "За мужність" / Фото: facebook.com

У Миколи Надибського залишилася дружина Юлія та маленький син Макар.

"19.03.2024 року був найстрашніший день і дзвінок, який змінив наше з Макаром життя... Ми обов'язково будемо з гордістю нести про тебе пам'ять", - написала дружина Юлія.

У Миколи Надибського залишилася дружина Юлія і маленький син / Фото: facebook.com

Як повідомляв Главред, на війні в Україні загинув 37-річний доброволець із Німеччини, колишній солдат Збройних Сил ФРН. Він очолював групу розвідки спецпідрозділу Інтернаціонального легіону. Німецький доброволець майже два роки воював на боці України проти російських окупантів.

Також на війні з російськими окупантами загинув український поет Максим Кривцов. У 2023 році поету виповнилося 33 роки. 29 грудня Кривцов заявив про вихід своєї збірки віршів.

Втрати України та Росії у війні Втрати України у війні є державною таємницею. Втрати збройних сил РФ також засекречено. Президент України Володимир Зеленський уперше назвав кількість загиблих українських військових 25 лютого на пресконференції в рамках форуму "Україна. Рік 2024". За його словами, 31 тисяча українських військових загинула в цій війні. За його словами, РФ втратила загиблими 180 тисяч осіб, безвісти зниклих підрахувати не вдається. Загалом, втрати окупантів становлять до 500 тисяч разом із пораненими. За оцінкою Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS), станом на кінець лютого 2023 року загальні втрати РФ вбитими і пораненими становили 200-250 тис., включно з 60-70 тис. загиблих (включно з втратами самопроголошених "ДНР" і "ЛНР" і найманцями ПВК "Вагнер"). Втрати РФ за рік війни з Україною перевищили втрати СРСР і Росії у всіх війнах після Другої світової, разом узятих. Темп втрат теж значно більший, ніж у минулих війнах: у Чечні під час першої та другої чеченських воєн російська армія втрачала від 95 до 185 осіб на місяць, в Афганістані - 130-145, в Україні - 5-5,8 тисячі вбитих на місяць, пише Вікіпедія.

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