Опинилися в заручниках вогню: у Харкові загинула вся сім'я прокурора

Сьогодні вночі, з 9 на 10 лютого, окупанти вдарили безпілотниками по АЗС у Харкові, внаслідок чого загорілося пальне. Вогонь охопив понад десять житлових будинків, у яких були люди. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.
Удень 10 лютого стало відомо, що нічна атака забрала життя 7 людей, серед яких є троє дітей - немовля, 4-річна та 7-річна дитина.
Серед загиблих, як повідомили в Харківській обласній прокуратурі, є і прокурор Чугуївської окружної прокуратури Путятіна Ольга Сергіївна зі своїм чоловіком і трьома синами - Олексієм, Михайлом і Павлом.
Ользі було всього 35 років, вона працювала в органах прокуратури з червня 2012 року, а під час атаки перебувала в декретній відпустці.
"Назавжди в наших серцях... Сім'я опинилася заручником вогню у власному будинку. Весь колектив висловлює щире співчуття рідним і близьким", - написали у відомстві.
Також мер міста Ігор Терехов повідомив, що кількість постраждалих від атаки збільшилася до 57 осіб. Усі вони - жителі вулиці Котельної і залишилися без нічого. У місті збирають допомогу.
Ворожа атака в ніч з 9 на 10 лютого
Як повідомляв Главред, у ніч на 10 лютого російські окупанти вдарили дронами по Харкову. Під час пожежі загинули семеро людей, серед них троє дітей. Як повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, з 22:46 окупанти завдавали ударів по Харкову дронами-камікадзе типу "Shahed". Попадання зафіксували в Немишлянському районі.
Також стало відомо, що в Харкові внаслідок атаки російських окупантів загинуло літнє подружжя. Паралізований 66-річний чоловік і його 65-річна дружина з інвалідністю опинилися у вогняній пастці, коли вогонь перекинувся на їхній будинок.
Ще відомо, що мати з дітьми живцем згоріли у своїй спальні після нічного обстрілу армією РФ. На місці пожежі не змогли знайти тіло загиблого немовляти, яке стало жертвою атаки російських окупантів.
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