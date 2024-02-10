Опинилися в заручниках вогню: у Харкові загинула вся сім'я прокурора

Ворожа атака БпЛА на житлові будинки в Харкові 10 лютого забрала життя у дорослих, дітей і немовляти.

https://glavred.net/ukraine/okazalis-v-zalozhnikah-ognya-v-harkove-pogibla-vsya-semya-prokurora-10540664.html Посилання скопійоване

У Харкові загинула вся родина прокурора / колаж: Главред, фото: Ігор Терехов, Харківська обласна прокуратура

Сьогодні вночі, з 9 на 10 лютого, окупанти вдарили безпілотниками по АЗС у Харкові, внаслідок чого загорілося пальне. Вогонь охопив понад десять житлових будинків, у яких були люди. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

Удень 10 лютого стало відомо, що нічна атака забрала життя 7 людей, серед яких є троє дітей - немовля, 4-річна та 7-річна дитина.

Серед загиблих, як повідомили в Харківській обласній прокуратурі, є і прокурор Чугуївської окружної прокуратури Путятіна Ольга Сергіївна зі своїм чоловіком і трьома синами - Олексієм, Михайлом і Павлом.

відео дня

Ользі було всього 35 років, вона працювала в органах прокуратури з червня 2012 року, а під час атаки перебувала в декретній відпустці.

"Назавжди в наших серцях... Сім'я опинилася заручником вогню у власному будинку. Весь колектив висловлює щире співчуття рідним і близьким", - написали у відомстві.

Також мер міста Ігор Терехов повідомив, що кількість постраждалих від атаки збільшилася до 57 осіб. Усі вони - жителі вулиці Котельної і залишилися без нічого. У місті збирають допомогу.

У Харкові загинула ціла родина / скріншот

Ворожа атака в ніч з 9 на 10 лютого

Як повідомляв Главред, у ніч на 10 лютого російські окупанти вдарили дронами по Харкову. Під час пожежі загинули семеро людей, серед них троє дітей. Як повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, з 22:46 окупанти завдавали ударів по Харкову дронами-камікадзе типу "Shahed". Попадання зафіксували в Немишлянському районі.

Також стало відомо, що в Харкові внаслідок атаки російських окупантів загинуло літнє подружжя. Паралізований 66-річний чоловік і його 65-річна дружина з інвалідністю опинилися у вогняній пастці, коли вогонь перекинувся на їхній будинок.

Ще відомо, що мати з дітьми живцем згоріли у своїй спальні після нічного обстрілу армією РФ. На місці пожежі не змогли знайти тіло загиблого немовляти, яке стало жертвою атаки російських окупантів.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.