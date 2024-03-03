Вижила лише одна дитина з чотирьох: в Одесі загинула ціла родина військових

Російські окупанти атакували дронами Одесу. Під удар потрапив багатоповерховий будинок. Цим ударом росіяни вбили цілу родину українських військових. 2 березня загинули Олег та Тетяна Кравець, а також їхні діти. Про це повідомляє Суспільне з посиланням на близьких друзів родини.
Олег та Тетяна були військовими та познайомились на службі. У той час в жінки було троє дітей від попереднього шлюбу - Злата, Сергій та Владислав. Ще у 2014 році чоловік втратив на війні свого брата Євгена і залишився єдиним у батьків.
"Він найкращий друг мого чоловіка Віталіка. Вони служили разом. Він тільки оце вітав його з Днем народження. Батько Олега також військовослужбовець. Женя загинув десять років назад, 27 років йому було. Так шкода. Дуже хороша родина", - розповіла подруга родини Любов.
У 56-й окремій мотопіхотній Маріупольській бригаді зазначили, що полковник Олег Кравець був колишнім заступником командира бригади з морально-психологічного забезпечення. Його дружина Тетяна також служила у цій бригаді.
У подружжя була спільна донечка Ліза. 29 лютого дівчинці виповнилось 7 місяців. Тетяна звільнилась зі служби, щоб піклуватися про свою дитину.
2 березня чоловік з дружиною та дітьми мирно спали, коли у будинок влучив ворожий безпілотник. Тіла Олега, Тетяни та їхньої семимісячної дочки знайшли. Дев'ятирічний Сергій та восьмирічна Злата досі вважаються зниклими, їх шукають під завалами.
"Там де пральна машинка і відкриті двері. Це їхня квартира. Це там, де вони були: спальня, де вона спала з Олегом, і з ними Лізочка маленька. Одна кімната наче, і балкон не обвалились. Рятувальники залазили туди, кликали їх, але очевидно, що вони не вижили", — додала подруга загиблої родини Владислава.
Старший син Тетяни - Володимир - дивом вижив. Його врятувало лише те, що він поїхав до дідуся й бабусі у Раухівку.
Що таке дрон Shahed
Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км (за іншими даними 1000 км). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.
Удар РФ по будинку в Одесі 2 березня - що відомо
Нагадаємо, що вночі на 2 березня Росія здійснила удар по багатоповерхівці в Одесі. Загинули та постраждали люди. Один з дронів під час маневрів серед житлових кварталів Одеси потрапив у дев'ятиповерховий житловий будинок.
Начальниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк повідомила, що рятувальники уже понад добу проводять пошуково-рятувальні роботи на місці влучання російського дрона в будинок. Гуменюк зазначила, що наразі експерти аналізують ситуацію та оцінюють збитки.
Президент України Володимир Зеленський звернувся до Заходу у зв'язку з ударом по Одесі.
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