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Український військовий трагічно загинув через тиждень після обміну з полону

Юлія Закрепа
9 лютого 2024, 19:28
Військовий Юрій Галкін перебував у російському полоні два роки.
Український військовий трагічно загинув через тиждень після обміну з полону
Український воїн Юрій Галкін загинув у ДТП / колаж: Главред, фото: Координаційний штаб, Facebook

Український військовий Юрій Галкін, який повернувся до України у межах великого обміну військовополоненими 31 січня 2024 року, загинув у ДТП 8 лютого.

"Сьогодні мого тата не стало…Його вбила не війна, ні куля, ні 2 роки в полоні… Він просто переходив дорогу і його збила машина. Я чекала твого дзвінка, як ти пообіцяв, але вже не дочекаюся", - написала донька Валерія на своїй сторінці в Instagram.

Відомо, що Юрій Галкін родом із Покровська. Військовий перебував у російському полоні два роки.

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Український військовий трагічно загинув через тиждень після обміну з полону
Український воїн загинув у ДТП / скріншот: Instagram

Повернення з російського полону українців

Нагадаємо, що 31 січня між РФ та Україною відбувся великий обмін полоненими. Додому вдалося повернути 207 українців. Однак серед повернених немає людей зі списку на обмін 24 січня, який не відбувся через падіння російського літака Іл-76.

8 лютого Україна повернула із російського полону ще 100 українців. Президент Володимир Зеленський повідомив, що повернулись на Батьківщину бійці Нацгвардії, прикордонники, ЗСУ. Більшість із них - захисники Маріуполя.

Українські діти розповіли про жахи в полоні РФ. Російські окупанти викрадають українських дітей і тримають їх у справжньому полоні. Російські окупанти змушували дітей співати російський гімн. Якщо хтось відмовлявся співати, його саджали в ізолятор розмірами 2 на 2 метри.

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