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Погрожували вбити дружину та дитину загиблого воїна ЗСУ: поліція затримала вимагачів

Юлія Закрепа
9 лютого 2024, 20:59
У Запоріжжі поліцейські затримали групу вимагачів грошей у вдови військового ЗСУ.
Погрожували вбити дружину та дитину загиблого воїна ЗСУ: поліція затримала вимагачів
У Запоріжжі затримали вимагачів / колаж: Главред, фото: Національна поліція України

Поліцейські у Запоріжжі затримали "на гарячому" вимагачів грошей у дружини загиблого воїна ЗСУ. Група чоловіків погрожувала насильством, адже хотіли отримати від жінки повернення неіснуючих боргів її загиблого чоловіка.

У пресслужбі поліції у Facebook повідомили, що влітку минулого року двоє місцевих чоловіків, 48 та 64 років, дізнались про загибель знайомого військовослужбовця та стали вимагати неіснуючі борги у вдови полеглого героя.

"Психологічний тиск та погрози фізичним насильством шляхом численних телефонних дзвінків, неприємних повідомлень та "подарунків" у вигляді траурних вінків - такі методи злочинці застосовували у відношенні жінки. Аби ще більше заплутати та залякати жертву до вигаданої "схеми" незаконного збагачення вони залучили ще одного 40-річного поплічника. Він повідомив, що загиблий заборгував гроші ще і йому, та запропонував потерпілій вирішити питання з вимагачами за 10000 доларів США. Тоді запоріжанка звернулась за допомогою до правоохоронців", - пояснили в поліції.

відео дня

5 лютого слідчі Запорізького райуправління поліції під оперативним супроводом працівників СБУ в області затримали трьох чоловіків після отримання ними 150 000 гривень від потерпілої.

Затриманим особам на підставі статті 208 Кримінального процесуального кодексу Україні слідчі за процесуального керівництва Дніпровської окружної прокуратури повідомили про підозру. Дії зловмисників кваліфіковані за ч. 4 ст. 189 (Вимагання) Кримінального кодексу України - їм загрожує до 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що український військовий трагічно загинув через тиждень після обміну з полону. Юрій Галкін був родом із Покровська. Військовий перебував у російському полоні два роки. Про загибель повідомила його донька.

Трагічно загинув відомий український військовий льотчик Владислав Риков. На його рахунку було 385 бойових вильотів. Колеги зазначили, що це був найкращий льотчик і командир, якого вони знали.

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