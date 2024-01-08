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Мріяв подарувати свою збірку Залужному: на війні загинув відомий поет

Анна Ярославська
8 січня 2024, 09:49
Ще позавчора Максим Кривцов спілкувався з підписниками, а 7 січня його мати повідомила, що він загинув.
Максим Кривцов
Максим Кривцов загинув, захищаючи Україну / Колаж: Главред, фото: Facebook

На війні з російськими окупантами загинув український поет Максим Кривцов. Трагічну новину повідомила його мама.

В останньому дописі у Facebook Максим пропонував підписникам "поворожити" на книзі. Пізніше з'явився коментар від його матері. Жінка повідомила, що її син загинув.

Останній пост Максима Кривцова Facebook
Останній допис Максима Кривцова у Facebook / скріншот Facebook

Обставини загибелі Кривцова не уточнюються.

"Ще вчора Макс ворожив на своїй книзі, де 90% рядків про смерть. Сьогодні пише його мама: "Фіалками мій дорогий син проросте". Проростай, ніжна мужня душа, тупий важкий біль від цього", - написала Лариса Денисенко в Facebook.

Максим Кривцов
Максим Кривцов / Фото: Facebook
Максим Кривцов
Максим Кривцов / Фото: Facebook

У 2023 році поетові виповнилося 33 роки. 29 грудня Кривцов заявив про вихід своєї збірки віршів.

Дивіться відео - Максим Кривцов представив свою книгу "Вірші з бійниці":

"Втім, у мене є ще кілька мрій. Мені б хотілося подарувати збірку Залужному. Хотілося б, щоб різні блогери десь згадали вірші, якщо вони їм сподобаються",-написав тоді Кривцов.

Письменник Любко Дереш назвав Кривцова дотепною та надзвичайно талановитою людиною, з якою він особисто бачився. Воїн був слухачем лекцій Дереша на ветеранській програмі "Голос війни".

Також письменник опублікував фрагмент із синопсису незакінченого романа Кривцова:

"Коли повертаємось із ротацій, їдемо в автівці додому, ми не відчуваємо щастя, хоча хочемо повернення. Напевне. Ми відчуваємо одне – порожнечу. Одну спільну на всіх порожнечу, колективну, як пам’ять. Ми захлинаємось нею і задихаємось від її випарів. Отже. Я хочу розповісти про багатоповерхівку, на 77 поверсі якої розміщений офіс телеканалу "Забуття". Вся розповідь відбуватиметься у межах найжахливішої програми у світі "Ток-шоу Війна".

"Нехай забуття не торкнеться тебе. Вічна пам'ять герою", - написав Дереш.

Максим Кривцов
Максим Кривцов / Фото: Facebook

Хто такий Максим Кривцов

Максим Кривцов був учасником Революції Гідності. Закінчив Київський національний університет технологій та дизайну за спеціальністю — дизайнер взуття.

У 2014 році відправився добровольцем на фронт. Учасник АТО та ООС. Брав участь у бойових діях 5-го батальйону ДУК "Правий сектор" (2014-2015), згодом став старшим кулеметником у бригаді швидкого реагування Національної гвардії України.

Як повідомляв Главред, український актор театру і кіно, режисер-документаліст Андрій Павленко загинув на фронті, захищаючи Україну від російських окупантів.

Також війна забрала життя фільммейкера Руслана Володіна - він героїчно загинув, захищаючи Україну зі зброєю в руках.

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