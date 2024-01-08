Мріяв подарувати свою збірку Залужному: на війні загинув відомий поет

На війні з російськими окупантами загинув український поет Максим Кривцов. Трагічну новину повідомила його мама.
В останньому дописі у Facebook Максим пропонував підписникам "поворожити" на книзі. Пізніше з'явився коментар від його матері. Жінка повідомила, що її син загинув.
Обставини загибелі Кривцова не уточнюються.
"Ще вчора Макс ворожив на своїй книзі, де 90% рядків про смерть. Сьогодні пише його мама: "Фіалками мій дорогий син проросте". Проростай, ніжна мужня душа, тупий важкий біль від цього", - написала Лариса Денисенко в Facebook.
У 2023 році поетові виповнилося 33 роки. 29 грудня Кривцов заявив про вихід своєї збірки віршів.
Дивіться відео - Максим Кривцов представив свою книгу "Вірші з бійниці":
"Втім, у мене є ще кілька мрій. Мені б хотілося подарувати збірку Залужному. Хотілося б, щоб різні блогери десь згадали вірші, якщо вони їм сподобаються",-написав тоді Кривцов.
Письменник Любко Дереш назвав Кривцова дотепною та надзвичайно талановитою людиною, з якою він особисто бачився. Воїн був слухачем лекцій Дереша на ветеранській програмі "Голос війни".
Також письменник опублікував фрагмент із синопсису незакінченого романа Кривцова:
"Коли повертаємось із ротацій, їдемо в автівці додому, ми не відчуваємо щастя, хоча хочемо повернення. Напевне. Ми відчуваємо одне – порожнечу. Одну спільну на всіх порожнечу, колективну, як пам’ять. Ми захлинаємось нею і задихаємось від її випарів. Отже. Я хочу розповісти про багатоповерхівку, на 77 поверсі якої розміщений офіс телеканалу "Забуття". Вся розповідь відбуватиметься у межах найжахливішої програми у світі "Ток-шоу Війна".
"Нехай забуття не торкнеться тебе. Вічна пам'ять герою", - написав Дереш.
Хто такий Максим Кривцов
Максим Кривцов був учасником Революції Гідності. Закінчив Київський національний університет технологій та дизайну за спеціальністю — дизайнер взуття.
У 2014 році відправився добровольцем на фронт. Учасник АТО та ООС. Брав участь у бойових діях 5-го батальйону ДУК "Правий сектор" (2014-2015), згодом став старшим кулеметником у бригаді швидкого реагування Національної гвардії України.
Як повідомляв Главред, український актор театру і кіно, режисер-документаліст Андрій Павленко загинув на фронті, захищаючи Україну від російських окупантів.
Також війна забрала життя фільммейкера Руслана Володіна - він героїчно загинув, захищаючи Україну зі зброєю в руках.
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