Зупинилося серце: помер військовий, який 2 роки тому повернувся з полону

Військовий запам'ятався українцям зворушливим моментом, кадри якого облетіли всю країну та світ.

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Причина смерті звільненого з полону невідома / Колаж: Главред, фото: pixabay, скріншот з відео

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Зупинилося серце Дмитра Шаповалова

Причини смерті воїна невідомі

У квітні 2023 року після чергового обміну полоненими Україну та увесь світ облетіли зворушливі кадри, на яких один із українських військовослужбоців, який повернувся на рідну землю, їсть яблуко.

Чоловік зізнався журналістам, що мріяв про те, щоб скуштувати його рік. Це розчулило багатьох українців. Сьогодні, 12 червня, стало відомо, що герой цього відео помер.

відео дня

Про це в Instagram повідомила керівниця Центрального регіонального центру Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Юлія Павлюк.

"Невимовна біль. Зупинилося серце молодого Героя, звільненого з полону Дмитра Шаповалова. Щирі співчуття рідним", - йдеться у дописі.

Ані Павлюк, ані рідні Героя не оприлюднили причин смерті Дмитра. Натомість повідомили, що прощання з ним відбудеться завтра, у селі Йосипівка, що на Вінниччині.

Обмін полоненими - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що 10 червня Україна та Росія провели новий обмін полоненими в рамках домовленостей, досягнутих у Стамбулі 2 червня.

Згодом повідомлялося, що усі звільнені мають важкі поранення та хвороби: ампутації, осколкові травми, проблеми із зором, інфекції та хронічні захворювання, у деяких діагностовано гепатит і туберкульоз

Раніше стало відомо, що Україна свідомо утримується від оприлюднення кількості захисників, яких вдалося повернути з російського полону у межах обмінів. Причина — безпека самих обмінів і загроза зриву домовленостей через публічну активність.

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Хто така Юлія Павлюк? Юлія Павлюк - керівниця Центрального регіонального центру Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, депутатка Вінницької міської ради, радниця голови Вінницької обласної ради, співзасновниця Благодійного Фонду "Стратегія Відродження України", пише Вікіпедія.

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