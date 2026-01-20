Чи залишиться Київ без опалення: експерт розкрив реальний сценарій

З котельнями є проблеми, і це проблеми технічного характеру, пояснив Олександр Сергієнко.

Розкрито сценарій відключення опалення / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Важливе із заяв Сергієнка:

З котельнями є проблеми технічного характеру

Об'єкти соціального та гуманітарного призначення потрібно готувати заздалегідь

Директор аналітико-дослідницького центру "Інститут міста" Олександр Сергієнко прокоментував питання про те, чи реальний сценарій забезпечення мешканців Києва опаленням та іншими комунальними послугами після масових обстрілів РФ.

"Якщо ви маєте на увазі пересувні міні-котельні, то вони спочатку призначалися для об'єктів соціального та гуманітарного призначення: лікарень, дитячих садків, шкіл тощо. Але навіть там це не так просто, як може здатися", - підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

Експерт пояснив, що потрібно зсередини будівлі, наприклад лікарні, зробити відповідний вихід: пройти через стіну, вивести трубу, встановити заглушку.

"На все це повинен бути проект з дотриманням технічних вимог, зокрема щодо висоти підключення. Тобто об'єкт необхідно заздалегідь підготувати до прийому тепла. І вже після цього, у разі необхідності, приїжджає пересувна котельня, яка приблизно за 15 хвилин може підключитися до внутрішньої системи опалення і забезпечити приміщення теплом. Тому з котельнями є проблеми, то, швидше за все, це саме проблеми технічного характеру", - зазначив він.

За словами співрозмовника, для підключення житлових будинків до пересувних міні-котелень необхідно виконати ряд підготовчих технічних процедур.

"Розумієте, це не так, що стоїть будинок — і до нього просто під'їжджає котельня. Якщо в будівлі немає підготовленого виходу, немає технічних умов, то її фізично неможливо підключити, як би цього не хотіли. Саме тому об'єкти соціального та гуманітарного призначення потрібно готувати заздалегідь", — додав Сергієнко.

Ситуація з відключеннями: дані уряду

Міністр енергетики Денис Шмигаль заявив, що зараз найсерйозніші проблеми з електропостачанням фіксуються в Києві та області, а також в Одеській, Дніпропетровській та Харківській областях, включаючи населені пункти, що знаходяться поблизу лінії фронту.

Раніше експерт розповів про сценарій повного відключення опалення в Києві. З урахуванням того, що саме столиця є однією з головних цілей ударів, на неї припадає найбільша їх концентрація.

Як раніше писав Главред, після нічних атак противника на об'єкти енергетичної інфраструктури без електропостачання залишилися споживачі в Житомирській та Харківській областях.

Нагадаємо, в Києві тривають роботи з відновлення теплопостачання в житлових будинках. Як повідомив віцепрем'єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад і територій України Олексій Кулеба, ще десятки будинків залишаються без тепла.

Про персону: Олександр Сергієнко Сергієнко Олександр Іванович - (нар. 19 жовтня 1947р. с. Роздольне, Росія)— український політик. Колишній 1-й заступник голови Трудової партії України (з 05.2000); співголова Народно-патріотичного об'єднання "За Україну" (з 07.2001), пише Вікіпедія. Навчався у Національному технічному університеті України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", на факультеті радіоелектроніки (1966—1973), за спеціальністю інженер електронної техніки; доктор філософії з питань права. Кандидат фізико-математичних наук, юрист, директор аналітико-дослідницького центру "Інститут міста".

