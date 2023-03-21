'Залишимося без літаків': Самусь оцінив шанси України на отримання західних винищувачів

F-16 є найбільш привабливим варіантом, бо їх багато, до них є величезна кількість озброєння, яке можна використовувати.

Самусь оцінив шанси України на отримання західних винищувачів / Фото Вікіпедія, pixabay.com

Ще до повномасштабного російського вторгнення Україна мала плани щодо заміни авіації, оскільки наразі наша країна має стару радянську техніку, якій вже 40 років. Про це в інтервʼю Главреду розповів заступник директора Центру дослідження армії, конверсії та роззброєння з міжнародних питань Михайло Самусь.

"За всіма планами з 2025 року мав би початися процес поступового переходу на західні літаки покоління 4++ – розглядалися F-16, Gripen. Eurofighter не розглядалися, але зараз вони також є одним з варіантів. Тобто навіть до 24 лютого ми це розглядали. Зараз ситуація змінилася – авіація використовується набагато більше і інтенсивніше, ніж це планувалося у попередніх концепціях до широкомасштабного наступу РФ. Тому авіація обовʼязково змінюватиметься – у нас немає іншого виходу", - зазначив Самусь.

За його словами, якщо Україна кілька років буде з тими літаками, які в неї є, то вона просто залишиться без літаків взагалі, бо вони старі і мають свій термін використання.

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"Є втомленість металу, втомленість корпусу, і якщо ми його намагатимемося модернізувати, у них все одно є певні терміни експлуатації, які не можна перескочити через голову. Усе це треба планувати. Звісно, протягом останніх років певні типи літаків можуть бути заміненими безпілотними системами. В окремих напрямках це робитимуть, але від багатофункціональних літаків ми ще не можемо відмовитися", - розповів експерт.

Він підкреслив, що якраз генерація 4++ західних багатофункціональних літаків ідеальна для України.

"F-35 – це вже занадто, бо коли Україні будуть потрібні літаки пʼятого покоління, на той момент уже будуть безпілотні системи, які зможуть їх ефективно замінювати. До того ж, такі системи набагато дешевші, там немає пілотів, і їх можна використовувати більш багатоваріантно, не ставлячи під загрозу життя пілотів. Взагалі це – перспективний напрямок. Коли це буде зроблено, залежить від того, як розвиватиметься війна. У будь-якому разі, наші пілоти вже знаходяться у США і вивчають їхні здібності щодо того, скільки навчати, як навчати тощо", - зауважив Самусь.

Як зазначив експерт, F-16 є найбільш привабливим варіантом, бо їх багато, до них є величезна кількість озброєння, яке можна використовувати.

"Єдине, що у адміністрації Байдена немає чіткого рішення щодо цього – не думаю, що справа у технічних перепонах, вона саме у політичних питаннях, які поки що не дають швидко ухвалити рішення. Хоча є варіант і шведських Gripen, які можна ефективно використовувати (вони, наприклад, стоять на озброєнні Чехії та Угорщини). Але це, очевидно, станеться не цього року. Зараз нам потрібно вирішити нагальне питання – переламати хребта військовій машині Росії. Якщо це можна зробити без західної авіації, яка, повторюсь, потребує серйозних фінансових та інших ресурсів та часу, то це треба робити", - підкреслив він.

Хто такий Михайло Самусь Михайло Самусь – військовий експерт, заступник директора Центру дослідження армії, конверсії та роззброєння з міжнародних питань.

Самусь додав, що зараз ЗСУ намагаються асиметрично діяти далекобійною високоточною зброєю, і якщо говорити про операції, що плануються на весну і літо, то без західної авіації можна обійтися, бо глибина фронту якраз 150 кілометрів.

"Гарантоване знищення сил противника – це можливості, які можна замінити високоточною зброєю, яка досить дешева у порівнянні з літаками", - резюмував він.

Винищувачі F-16 для України

Нещодавно координатор Ради національної безпеки Білого дому зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі заявив, що будь-яка суверенна держава, в тому числі і країна Північноатлантичного альянсу, має право надати Україні бойову авіацію і проводити навчання пілотів. Для використання військової техніки потрібна багаторівнева підготовка, і американці вже навчають українських військових застосовувати зенітні ракетні комплекси Patriot.

"Це - на розсуд держав, які можуть мати бажання надати літаки. Це - суверенні рішення. Якщо країна НАТО і навіть не країна НАТО хоче надати Україні таку зброю, як винищувачі – це її законне рішення", - сказав Кірбі.

Як зазначив військовий льотчик-інструктор Роман Світан, західні союзники підходять до консенсусу в питанні передачі Україні винищувачів F-16. Він підкреслив, що у західних партнерів видно розуміння потреб України і розуміння використання цих літаків інженерно-технічним і льотним складом ЗСУ.

Раніше радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк підкреслив, що питання винищувачів для України буде вирішено протягом декількох тижнів. Як вважає чиновник, також Київ зможе розраховувати на отримання далекобійних ракет з пуском 200-300 кілометрів.

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