Поїхав вбивати українців вдруге: ЗСУ ліквідували майже 27-річного ВДВшника

Окупант не дожив до свого дня народження всього три дні.
Українські військові ліквідували російського окупанта, який вже двічі їздив на війну, щоб вбивати українців. Він був ВДВшником. Про це розповів блогер-розслідувач Іраклі Комахідзе.
Відомо, що Крапівіну Артему було 26 років. Він не дожив до свого дня народження всього 3 дні. Крапівін випустився з Рязанського училища ВДВ в 2018 році і був розподілений на службу на Камчатці.
Окупант воював в Україні з першого дня повномасштабного вторгнення. Потім він повернувся в пункт постійної дислокації і в кінці вересня знову поїхав вбивати українців. Вже 8 жовтня Крапівін "денацифікувався".
Відомо, що у окупанта залишився піврічний син і дружина.
Раніше повідомлялося, що бійці Збройних сил України знищили ще одного старшого офіцера російських окупаційних військ – підполковника повітряно-десантних військ РФ Олександра Болотникова. Знищений окупант служив у 98-й повітряно-десантній дивізії РФ.
Нагадаємо, українські військові пізно ввечері 20 жовтня завдали удару з реактивної системи залпового вогню HIMARS по переправі російських окупантів, яку ті спорудили через річку Дніпро у Херсоні. Під час удару був знищений відомий російський пропагандист Олег Клоков.
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