Поїхав вбивати українців вдруге: ЗСУ ліквідували майже 27-річного ВДВшника

ЗСУ ліквідували 26-річного окупанта ВДВшника / Колаж фото Іраклі Комахідзе, 93-тя ОМБр Холодний Яр

Українські військові ліквідували російського окупанта, який вже двічі їздив на війну, щоб вбивати українців. Він був ВДВшником. Про це розповів блогер-розслідувач Іраклі Комахідзе.

Відомо, що Крапівіну Артему було 26 років. Він не дожив до свого дня народження всього 3 дні. Крапівін випустився з Рязанського училища ВДВ в 2018 році і був розподілений на службу на Камчатці.

Окупант воював в Україні з першого дня повномасштабного вторгнення. Потім він повернувся в пункт постійної дислокації і в кінці вересня знову поїхав вбивати українців. Вже 8 жовтня Крапівін "денацифікувався".

Відомо, що у окупанта залишився піврічний син і дружина.

ЗСУ ліквідували 26-річного окупанта ВДВшника / Іраклі Комахідзе

Раніше повідомлялося, що бійці Збройних сил України знищили ще одного старшого офіцера російських окупаційних військ – підполковника повітряно-десантних військ РФ Олександра Болотникова. Знищений окупант служив у 98-й повітряно-десантній дивізії РФ.

Нагадаємо, українські військові пізно ввечері 20 жовтня завдали удару з реактивної системи залпового вогню HIMARS по переправі російських окупантів, яку ті спорудили через річку Дніпро у Херсоні. Під час удару був знищений відомий російський пропагандист Олег Клоков.

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