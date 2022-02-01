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"Особливе ставлення": що відбувається зі стрільцем Рябчуком у СІЗО

1 лютого 2022, 21:43

Повідомляється, що стрілку забезпечені заходи безпеки не такі, як до інших ув'язнених, щоб з ним нічого не сталося.

Артемій Рябчук
Артемій Рябчук / Фото facebook.com/dnipropolice

Нацгвардієць Артемій Рябчук, який влаштував стрілянину в Дніпрі, знаходиться в камері, інформація про самогубство підозрюваного, яка стала з'являтися в ЗМІ, не відповідає дійсності.

Як повідомив адвокат підозрюваного в масовому вбивстві Ігор Степанов, Рябчуку забезпечені заходи безпеки не такі, як до інших ув'язнених, пише ТСН.

"Цей фейк почав з'являтися в той момент, коли я проводив зустріч з Артемом в СІЗО. Для чого поширюються подібні повідомлення, не знаю. Йому забезпечені заходи безпеки не такі, як до інших ув'язнених, щоб з ним нічого не сталося", - розповів нам Ігор Степанов.

Водночас адвокат не зміг відповісти на запитання, чи розуміє Рябчук те, що скоїв.

"Він виступав у суді. Сказав, що йому шкода. Про свої мотиви він говорив на допитах. Чому прокуратура не виписала це в підозру або клопотання про обрання запобіжного заходу, мені невідомо. Я не знаю, хто скидає інформацію в інтернет. Але те, що він говорив мені на допиті, я розголошувати не можу, тому що це має бути досліджено в іншому кримінальному провадженні по відношенню до посадових осіб військової частини", - зазначив адвокат.

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Повісився в СІЗО

1 лютого в соціальних мережах стали писати, що хлопець нібито повісився в камері. У пресслужбі Нацполіції Дніпропетровської області відповіли, що дана інформація - фейк. Закликаємо вас не вірити всьому, що ви бачите в мережі, і довіряти тільки надійним джерелам інформації.

читайте такожНацгвардієць, який розстріляв Південмаш, визнав свою провину і розкаявся

Кривава бійня в Дніпрі

Близько 4 години ранку 27 січня в Дніпрі, на території Південного машинобудівного заводу, нацгвардієць Артемій Рябчук відкрив вогонь з автоматичної зброї по товаришах по службі.

В результаті загинули 5 людей, в тому числі жінка - працівниця заводу, ще 5 - отримали поранення. Рябчук зі зброєю і патронами втік. Наразі його затримано. ДБР відкрило кримінальне провадження.

Як повідомив радник глави МВС Антон Геращенко, Рябчук є призовником строкової служби з міста Ізмаїл Одеської області, виріс без батька.

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