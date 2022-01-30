Бійня в Дніпрі: колишній боєць НГУ розповів, на кого міг "полювати" Рябчук

Затриманий Артем Рябчук

За словами односельців нацгвардійця Артема Рябчука, який у Дніпрі розстріляв п'ятьох людей, він був спокійним і розважливим, правда, іноді він буквально вибухав, якщо хтось говорив щось не так, як він думає.

Також не мовчав, коли його хтось починав дражнити. Але Артем хлопець високий, фізично сильний. З ним мало хто хотів сперечатися, пишуть Факти.

За однією з версій, саме загострене почуття справедливості зіграло свою роль у трагедії в Дніпрі.

За словами колишнього прапорщика цієї військової частини Сергія Грищенка, найчастіше бійці не витримували психологічного навантаження.

Командири частини принижували бійців

"При цьому знущалися в цій частині не тільки над солдатами, а й над прапорщиками і офіцерами. Мені й самому дісталося. Я намагався боротися за справедливість, але в результаті отримав інвалідність, і мене викинули з частини. Після звільнення намагався апелювати до закону. На командир частини сказав: "Мені плювати на закон. Як я вирішу, так і буде. Закон тут - я". - розповідає колишній нацгвардієць.

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У цій військовій частині завжди панували дивні порядки. Командир частини перед строєм солдатів на плацу, бувало, говорив: "Ви тут всі раби і будете працювати стільки, скільки я вирішу".

При цьому нерідко в караули бійці ходили по кілька діб поспіль, без вихідних і права на повноцінний відпочинок.

Колишній командир частини Шур любив говорити: "Підлеглим більше одного вихідного на місяць давати не можна, тому що вони у вільний час будуть скаржитися і качати свої права. Підлеглих треба тримати в узді, щоб у них не було ні сил, ні можливостей скаржитися".

Офіцерів нацьковували на солдатів

Офіцерів налаштовували проти солдатів-строковиків. Якщо десь були проблеми з дисципліною, командир частини викликав підлеглого і говорив йому: "Ти нікчемний офіцер. Якщо ти не можеш задрочити строковика — тебе буду задрачувати я".

"Офіцер міг провокувати строковика: або ти знущаєшся над своїм товаришем по службі, або я знущаюся над тобою"

Грищенко не виключив, що в караулі постраждали не ті, хто міг бути дійсно винним.

"Наприклад - лейтенант Олександр Буганов. Я служив з ним, він хороша людина. І інші загиблі були безневинними жертвами. Хто був реальною метою Рябчука? Можливо, хтось із варти, хто міг його принижувати. Офіцери, як правило, самі над солдатами не знущалися. Але цілком могли провокувати строковика: або ти знущаєшся над ним, або я знущаюся над тобою", - каже колишній боєць НГУ.

Він додав, що в частині були випадки рукоприкладства офіцерів щодо солдатів: один командир вдарив ногою в спину солдата, а інший офіцер строковику в рот заштовхував шкарпетки перед строєм.

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Кривава бійня в Дніпрі

Близько 4 години ранку 27 січня в Дніпрі, на території Південного машинобудівного заводу, нацгвардієць Артемій Рябчук відкрив вогонь з автоматичної зброї по товаришах по службі. В результаті загинули 5 осіб, у тому числі жінка-працівниця заводу, ще 5 – отримали поранення. Рябчук зі зброєю і патронами втік. Наразі його затримано. ДБР відкрило кримінальне провадження.

Як повідомив радник глави МВС Антон Геращенко, Рябчук є призовником строкової служби з міста Ізмаїл Одеської області, виріс без батька.

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