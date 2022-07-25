Особлива броня захищає від снаряда на 70%: Польща передала Україні танки PT-91

У Польщі підтвердили передачу Україні танків PT-91 / Фото Вікіпедія

Польща передала Україні танки PT-91 Twardy. Вони вже мали б бути в нашій країні. Сама Польща планує покрити свій дефіцит танків шляхом поставок з Південної Кореї.

Про це заявив речник Агентства озброєнь Міноборони Польщі Кшиштоф Платек в інтерв'ю каналу Wolski o Wojnie.

"Дефіцит у понад 200 танків Т-72 і певної кількості танків PT-91 буде покритий повністю, навіть з надлишком, тому що це танки набагато більш високого, більш якісного рівня", – сказав Платек.

За його словами, корейська сторона запевнила, що може швидко надати Польщі "дійсно велику кількість танків" з резервів корейської армії.

Точну модель корейських танків представник Агентства озброєнь Міноборони Польщі не назвав, але польські журналісти припускають, що мова йде про танки K2 Чорна пантера, які дешевше як в плані вартості, так і в плані обслуговування, ніж американські Абрамси, про які йшлося раніше.

Довідка. Танк PT-91 - це основний польський бойовий танк, заснований на ліцензійному варіанті радянського Т-72М1. Перші прототипи PT-91 були зроблені в 1993 році. Базовий варіант танка серійно випускався з 1995 по 2002 рік.

Головною особливістю PT-91 є захист Twardy з використанням активної броні власної розробки ERAWA. Вона має 394 блоки. Вони покривають передню частину корпусу і вежу. Ці блоки розташовані практично без проміжків один до одного. Тести показали, що ERAWA блоки збільшують захищеність танка на 30-70% залежно від типу снаряда.

Військова допомога Україні

20 липня США та союзники зобов'язалися передати Україні понад 20 реактивних систем залпового вогню HIMARS, 12 з них вже знаходяться на українській території.

Керівництво військово-повітряних сил США не виключає можливість поставок українській армії в рамках військової допомоги американських військових літаків А-10 Thunderbolt II. Вашингтон готовий до обговорення цього питання з українською стороною.

Іспанія може передати Україні близько 30 одиниць важкої військової техніки, а саме – 10 танків Leopard та близько 20 гусеничних бронетранспортерів M113.

Міністерство оборони Німеччини відмовилося постачати Україні 200 бронетранспортерів Fuchs. Міністр оборони країни Крістін Ламбрехт пояснила відмову інтересами безпеки Німеччини.

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