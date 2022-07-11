Високоточно вдарили по ЗСУ: в РФ військовий пропагандист видав цинічний фейк про удар по Часовому Яру

Часів Яр, пропагандисти / Донецька ОВВА / Міноборони ЗСУ

Міністерство оборони Росії з неймовірним цинізмом видало ракетний обстріл своєю армією п'ятиповерхівки в місті Часів Яр (Донецька область) за черговий "високоточний" удар по об'єктах ЗСУ. Речник військового відомства окупантів Ігор Конашенков заявив, що росіяни нібито "знищили базу" 118-ї бригади територіальної оборони.

"Високоточною зброєю наземного базування в районі населеного пункту Часів Яр знищено пункт тимчасової дислокації 118-ї бригади територіальної оборони ЗСУ", – заявив пропагандист.

При цьому Конашенко зазначив, що в результаті удару окупанти нібито змогли ліквідувати "більше трьохсот" бійців ЗСУ.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що російські окупанти вдарили по Донеччині з реактивних систем залпового вогню "Ураган". Внаслідок цього в місті Часів Яр була зруйнована багатоповерхівка, а під її завалами опинилися мінімум три десятки людей, серед яких 9-річна дитина.

"Щонайменше три десятки людей перебували під завалами 5-поверхівки в годинному ярі, яку вчора ввечері росіяни атакували ракетами з "Ураганів". У будинку повністю знищені два під'їзди. На місці працювали рятувальники - намагалися врятувати тих, хто опинився під завалами", – говорив Кириленко.

До того бійці ЗСУ влучно вдарили по скупченню окупантів на півдні з артилерії. Загарбники після точних ударів українських військових не дорахувалися 18 різних одиниць техніки та понад півсотні чоловік особового складу.

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