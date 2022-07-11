У Часовому Ярі дістали з-під завалів вже 20 загиблих, в руїнах шукають 9-річного хлопчика

Шанси знайти ще хоч когось живим під завалами багатоповерхівок просто тануть на очах.
Кількість загиблих внаслідок ракетного удару окупантів по двох багатоповерхівках у Часовому Ярі на Донеччині досягла 20.
Ще 8 людей постраждали. Про це повідомив керівник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко в ефірі національного телемарафону.
"Станом на зараз дістали тіло ще одного загиблого. Усього 20 людей загинули і 8 отримали поранення. Розбір завалів триває, приблизно 62% вже розібрано", – розповів Кириленко.
Перед цим у ДСНС України зазначали, що з-під завалів було врятовано 8 мирних жителів. При цьому в руїна багатоповерхівки досі залишаються близько 20 осіб.
Була інформація, що у житловій багатоповерхівці, де ворожа ракета зруйнувала два під'їзди, міг перебувати9-річний хлопчик. Нині встановлюється, чи він живий.
Обстріл ракетами багатоповерхівок у місті Часів Яр
Російські окупанти вдарили по Донеччині з реактивних систем залпового вогню "Ураган". Внаслідок цього у місті Часів Яр була зруйнована багатоповерхівка, а під її завалами опинилися мінімум три десятки людей, серед яких 9-річна дитина. Атака на місто сталася ввечері напередодні, 9 липня.
При цьому в Росії удар по житлових багатоповерхівках в Часовому Яру цинічно видають за черговий "високоточний" удар по об'єктах ЗСУ. Речник військового відомства окупантів Ігор Конашенков заявив, що росіяни нібито "знищили базу" 118-ї бригади територіальної оборони.
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