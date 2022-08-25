"Не буде як по маслу": Данілов попередив про затяжну війну

Данілов попередив про затяжну війну/ УНІАН, Генштаб ЗСУ

Війна з Росією буде великою і складною. Нині як військовим, так і українському народу потрібно докласти максимум зусиль, щоб перемогти російських загарбників.

Про це сказав секретар Ради національної безпеки та оборони (РНБО) Олексій Данілов, повідомляє "Радіо Свобода". Він наголосив, що зараз українцям потрібно набратися терпіння, адже війна з РФ може бути затяжною.

"Нам треба набратися терпіння. Буде дуже складно. Легко не буде. Якщо хтось вважає, що ми вже пройшли якийсь рубікон і далі буде, як кажуть у народі, як по маслу – такого не буде. Ми матимемо велику війну з цією країною, і нам потрібно буде докласти багато зусиль, нашим воїнам, усьому нашому суспільству, щоб перемога була за нами", – наголосив Данілов.

При цьому він закликав українців довіряти заявам лише військових щодо того, що може далі відбуватися на фронті.

"Це справа наших військових. Ані експерти, ніхто інший, ніякі позаштатні радники, а саме військові визначають – де, коли і яким способом вони будуть завдавати тих чи інших ударів, здійснювати ті чи інші контрнаступальні дії. Це їхня справа, вони за це відповідають. Ми їм довіряємо", – зазначив секретар РНБО.

Він запевнив, що Україна зможе деокупувати усі свої території, включно з Донбасом і Кримом.

Раніше начальник ГУР Міноборони України Кирило Буданов заявив, що переломний момент у війні Росії проти України вже почався. Загарбники вже почали усвідомлювати, що не здатні утримувати тимчасово окуповані українські території.

Нагадаємо, біля Антонівського моста рано вранці 25 серпня прогриміли вибухи, після цього спалахнула пожежа. У Херсонській ОВА натякнули, що це ВСУ "відпрацювала" по мосту.

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