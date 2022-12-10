glavred
УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

"Вісь зла" : у Зеленського розповіли про небезпеку співпраці РФ та Ірану

10 грудня 2022, 15:22
Іран планує передати РФ балістичні ракети, нагадав Михайло Подоляк.
Іран, Росія, іранські ракети
РФ розвиває військову співпрацю з Іраном / Колаж фото Reuters, ua.depositphotos.com/

Військова співпраця країни-агресора з Іраном становить небезпеку для всього світу, заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

Це питання стосується глобальної безпеки, тому світ повинен реагувати відповідним чином, написав він у своєму Twitter.

При цьому він нагадав, що Іран планує передати РФ балістичні ракети, яким окупанти планують обстрілювати мирні міста України.

"Ось зла сформована. Іран планує надати Росії сотні балістичних ракет, знаючи, що їх використовують для війни в Європі. Росія допомагає Ірану військовими (ядерними?) технологіями для підпалу БС. Це вже не питання України. Це питання глобальної безпеки. Будемо мовчки спостерігати", - додав Подоляк.

'Вісь зла' : у Зеленського розповіли про небезпеку співпраці РФ та Ірану

Поставки іранського озброєння РФ

Раніше радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив про те, що проти іранського режиму, який постачає зброю РФ, яка вбиває мирних українців, необхідно діяти більш жорстко.

Представник ОП впевнений в тому, що Україна доведе до кінця відносини з Іраном і в майбутньому буде більш правильно будувати відносини з подібними країнами.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Іран Хоссейн Амір-Абдоллахіян визнав поставки дронів Росії. За його словами, це було ще до початку повномасштабної російсько-української війни і в невеликих кількостях

"Про безпілотники-це правда. Ми надали Росії невелику кількість безпілотників за кілька місяців до війни в Україні", — передає словами чиновника IRNA.

За його словами, Іран попросив у міністра закордонних справ Дмитра Кулеби докази того, що Росія використовує іранські дрони проти України.

Читайте більше:

новини Росії балістичні ракети Михайло Подоляк новини Ірану
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

17:24

"Розумію, що вистоїмо. Вже вистояли": Монатік дав концерт і показав фото руйнувань у Харкові

17:17

ЗСУ знищили полковника РФ - начальника штабу військової бази окупантівВідео

16:59

"Холостяк" Топольський розповів, скільки заробляє і скільки витрачає на місяцьВідео

16:59

Дякую за все і за себе гарненьку: Повалій привітала себе з днем Народження і забула, скільки їй років

16:58

Заява 1+1 media щодо необхідності ухвалення Закону про медіа

Реклама
16:49

"Часткова" мобілізація пішла не за планом: в РФ 12-річному школяреві прийшла повістка у військкоматВідео

16:44

У ФРН поставили на місце Макрона: РФ мала гарантії безпеки та сама відмовилася від нихВідео

16:10

Прикмети на 11 грудня: які 2 речі потрібно зробити, щоб залучити багатствоВідео

15:59

"Є загиблі та поранені": у Криму згоріла казарма з мобілізованими на війну в УкраїнуВідео

15:27

Самостійний вибір віку виходу на пенсію: у Пенсійному пояснили, як це працюєВідео

15:22

"Вісь зла" : у Зеленського розповіли про небезпеку співпраці РФ та ІрануВідео

15:16

"Мир в обмін на території виключений": війна в Україні повинна завершитися поразкою Путіна - ДжонсонВідео

15:00

Горіли та вибухали дві години: на Запоріжжі ЗСУ знищили ЗРК С-300 разом з окупантамиВідео

14:39

Звєрєв став схожий на бульдога: повністю спотворив обличчя

14:36

Блекаут в Одесі: відключені від електроенергії всі споживачі, крім критичної інфраструктури

14:36

Скільки потрібно тримати градусник: Як правильно користуватися термометромВідео

14:22

Нові цілі для ударів: журналісти показали військові об'єкти окупантів у КримуФотоВідео

14:13

Ейдман розповів, чи небезпечний для України план Путіна по зриву поставок ЗСУ західної зброїВідео

14:06

Як позбутися неприємного запаху з пилососа: 7 простих способів, щоб забути про проблему назавжди

14:04

Приїхав вбивати земляків: ЗСУ ліквідували ексдепутата облдуми з Саратова, який був родом з-під КиєваВідео

Реклама
13:46

"Я, як і раніше, біля керма": ЗМІ з'ясували, навіщо Путін виліз з бункера і часто виходить на публікуВідео

13:38

Дістане до Москви: в Укроборонпромі розповіли про випробування ударного дрона-камікадзеВідео

13:23

Жана-Клода Ван Дамма несподівано "засікли" з візитом на Закарпаття

13:03

"Найпотужніший доказ, що все йде за призначенням": Кислиця відповів на істерику РФ щодо західної зброїВідео

12:49

Наздогнала карма за розбитий герб України: ЗСУ знищили колаборанта - "зірку" росТБВідео

12:45

У Німеччини немає систем Patriot, які вона могла б передати Україні - МЗС ФРН

12:38

Гороскоп Таро для Скорпіонів на 2023 рік: достаток і великі зміниВідео

12:14

"Борода" долітався: ЗСУ знищили майора РФ - путінського пілота-асаВідео

12:06

"Вони собі копали могилу, їх розстріляли": вагнеровець розповів про страти найманців за відмову воюватиВідео

12:06

Немає жодних ознак, що важкі втрати змусять Путіна здатися - СтолтенбергВідео

11:50

"Путін збожеволів": Ейдман оцінив загрозу ядерного удару РФ по УкраїніВідео

11:09

"Чекає доля Муссоліні чи Хрущова": Путіна скине оточення у разі успішного контрнаступу ЗСУ – ЕйдманВідео

10:53

У боях з ворогами загинув молодий футболіст і десантник ЗСУ

10:30

Путін скидає з себе відповідальність за те, у що "влипла" РФ: в ISW пояснили тактику диктатораВідео

10:30

Критик Кадирова блогер Абдурахманов живий та перебуває під захистом поліції Швеції - ЗМІ

10:28

Леді Гага натягнула короткі шорти і повторила танець з серіалу Уенсдей під свій хіт "Bloody Mary"Відео

09:49

Більше ударів по інфраструктурі України: РФ намагається отримати від Ірану сотні балістичних ракетВідео

09:46

Військовий експерт пояснив, який фактор може запустити ленд-ліз від США в 2023-муВідео

09:16

РФ атакувала Одещину дронами-камікадзе: сильно зруйновані енергооб’єкти, тисячі людей без світлаВідео

09:06

Марокко вперше надасть Україні військову допомогу: ЗСУ отримають запчастини для танків Т-72

Реклама
08:48

Пентагон дав Україні зелене світло на удари безпілотниками по території РФ – The TimesВідео

08:21

Путін на самоті гризе килимПогляд

08:15

"Нам потрібен чіткий і відкритий план": глава ОП Єрмак презентував послам G7 українську формулу миру

08:00

Путін забрехався і воюватиме до повного розгрому - Ігор ЕйдманВідео

07:42

Навіщо Путін весь час просить переговорів з Україною: в ISW розкрили підступний задум Кремля

06:20

Навіщо Путіну затяжна війна?Погляд

05:40

Навіщо ставити каву в холодильник: проста хитрість, про яку мало хто знає

05:00

Окупанти "зливають" маршрути польоту ракет українським розвідникам – ЖдановВідео

04:30

Галкін українською пояснив, чому стежить за пропутінськими зірками

04:14

Принесе удачу та роки радості й процвітання: яка кімнатна рослина найкраща для вашого знаку зодіаку

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиНовини телеграм
Свята
Календар 2023Великдень 2023Трійця 2023
Синоптик
Прогноз погодиПогода на тижденьПогода зимаМагнітна буряПогода на вихідні
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження дочки
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіскиНоворічний манікюр
Персони
Володимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег Жданов
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості стравиНовий рік 2023
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьГороскоп на тиждень
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти