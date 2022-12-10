'Вісь зла' : у Зеленського розповіли про небезпеку співпраці РФ та Ірану

Іран планує передати РФ балістичні ракети, нагадав Михайло Подоляк.

РФ розвиває військову співпрацю з Іраном / Колаж фото Reuters, ua.depositphotos.com/

Військова співпраця країни-агресора з Іраном становить небезпеку для всього світу, заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

Це питання стосується глобальної безпеки, тому світ повинен реагувати відповідним чином, написав він у своєму Twitter.

При цьому він нагадав, що Іран планує передати РФ балістичні ракети, яким окупанти планують обстрілювати мирні міста України.

"Ось зла сформована. Іран планує надати Росії сотні балістичних ракет, знаючи, що їх використовують для війни в Європі. Росія допомагає Ірану військовими (ядерними?) технологіями для підпалу БС. Це вже не питання України. Це питання глобальної безпеки. Будемо мовчки спостерігати", - додав Подоляк.

Поставки іранського озброєння РФ

Раніше радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив про те, що проти іранського режиму, який постачає зброю РФ, яка вбиває мирних українців, необхідно діяти більш жорстко.

Представник ОП впевнений в тому, що Україна доведе до кінця відносини з Іраном і в майбутньому буде більш правильно будувати відносини з подібними країнами.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Іран Хоссейн Амір-Абдоллахіян визнав поставки дронів Росії. За його словами, це було ще до початку повномасштабної російсько-української війни і в невеликих кількостях

"Про безпілотники-це правда. Ми надали Росії невелику кількість безпілотників за кілька місяців до війни в Україні", — передає словами чиновника IRNA.

За його словами, Іран попросив у міністра закордонних справ Дмитра Кулеби докази того, що Росія використовує іранські дрони проти України.

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