Блискуча робота Байрактара: ЗСУ показали знищення пункту управління вогнем артилерії РФ

ЗСУ активно ліківдують позиції російських військ.
Українські військові за допомогою "Байрактара" розгромили пункт управління вогнем артилерії російських окупаційних військ.
Відео знищення ворожого об'єкта показав головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний.
"Знищено ворожий пункт управління вогнем артилерії!"- сказано в публікації.
Крім того, генерал процитував рядки з популярної нині пісні про "Байрактар":
"Їх доводи - всяке озброєння різне: потужні ракети, машини залізні. У нас на всі доводи є коментар - Байрактар".
Нагадаємо, кадирівці хотіли викрасти дітей з дитячого будинку на Київщині.
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Автор: Уляна Поліщук