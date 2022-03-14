Блискуча робота Байрактара: ЗСУ показали знищення пункту управління вогнем артилерії РФ

Нагадаємо, кадирівці хотіли викрасти дітей з дитячого будинку на Київщині.

"Їх доводи - всяке озброєння різне: потужні ракети, машини залізні. У нас на всі доводи є коментар - Байрактар".

Крім того, генерал процитував рядки з популярної нині пісні про "Байрактар":

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