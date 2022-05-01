Почалася евакуація цивільних з Азовсталі: Зеленський розкрив подробиці

Перша група евакуйованих вже направляється на підконтрольну територію, розповів президент.
У неділю, 1 травня, з території комбінату Азовсталь в Маріуполі Донецької області почалася евакуація цивільних осіб, розповів президент Володимир Зеленський.
За даними глави держави, з заводу Азовсталь близько 100 осіб прямує на контрольовану Україною територію.
"Почалася евакуація цивільних з Азовсталі. Перша група приблизно з 100 осіб вже направляється на підконтрольну територію. Завтра будемо зустрічати їх у Запоріжжі. Спасибі нашій команді! Зараз вони разом з представниками ООН працюють над евакуацією інших цивільних з території заводу", - підкреслив президент.
У свою чергу народний депутат Давид Арахамія і віце-прем'єр — міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук записали відеозвернення з приводу евакуації мирних жителів з Азовсталі.
"Понад 100 українців, серед яких діти, жінки, літні люди, нарешті в безпеці. Попереду ще багато роботи і багато людей. Однак Україна ще раз довела, що не залишає своїх громадян у біді. Навіть якщо це пекло", - розповіли вони.
Битва за Маріуполь
Нагадаємо, на Маріупольський комбінат Азовсталь, де знаходяться цивільні і військові, окупанти скидають важкі авіабомби, обстрілюють його з артилерії і концентрують сили і техніку для штурму.
Влада України запропонувала російському керівництву ввести Великоднє перемир'я в Маріуполі, дати гуманітарний коридор для евакуації цивільних, погодитися на "спецраунд переговорів", щоб забрати/обміняти військових.
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