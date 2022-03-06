"Це терористи, а не армія": Ляшко розповів, що окупанти вивели з ладу 34 лікарні

Окупанти вивели з ладу 34 лікарні в Україні – Ляшко/ УНИАН

Російські окупанти станом на ранок 6 березня вивели з ладу в Україні 34 лікарні.

Очільник МОЗ наголосив, що це є порушенням Женевської конвенції ефірі телеканалу "Україна 24".

За словами Ляшка, окупаційні війська поводяться як терористи, а не як солдати. Адже тепер багато медичних працівників не можуть допомагати людям в умовах війни, коли така допомога якраз потрібна.

"На сьогодні ворог вивів з ладу 34 лікарні нашої країни. Це чергове порушення Женевської конвенції, коли медичні працівники і медзаклади не можуть бути залучені у війну і військові конфлікти. Окупанти цим нехтують, свідомо порушують всі норми конвенції і ще раз показують, що це не армія, а терористи", – сказав він.

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Нагадаємо, сьогодні, 6 березня 2022 року – одинадцята доба героїчного протистояння українського народу російському військовому вторгненню. У Генштабі розповіли, що ворог несе великі втрати, збито 88 літаків і гелікоптерів окупантів.

Міністр оборони Олексій Резніков наголосив, що на визначених напрямках українські воїни переходять у контратаки. Ворог втрачає десятки одиниць техніки, просто кидає її та втікає, тим самим поповнюючи наш "парк" техніки. Таким чином противник згине від своєї ж зброї.

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