З Маріуполя сьогодні евакуйовуватимуть місцевих мешканців

В Маріуполі сьогодні відбудеться евакуація мирного населення/ Reuters

В Маріуполі сьогодні, 6 березня, о 12:00 розпочнеться евакуація мирного населення. Режим тиші діятиме з 10:00 до 21:00.

Про це повідомляє пресслужба Маріупольської міської ради.

"З 12:00 розпочинається евакуація мирного населення. В якості гуманітарного "зеленого" коридору обрано маршрут Маріуполь – Портовське – Мангуш – (в об'їзд Микільського) Республіка – Розівка ​​– Більмак – Пологи – Оріхів – Запоріжжя", – йдеться у повідомленні.

Людей вивозитимуть муніципальними автобусами з трьох локацій:

СК "Іллічівець" (пр. Нахімова, 53)

Драматичний театр (Театральна площа, 1)

Кальміуська районна адміністрація – (пр. Металургів, 193).

Також громадяни можуть виїхати на особистому транспорті, але суворо забороняється відхилятися від маршруту руху колони. Можна рухатися на авто у колоні муніципального транспорту виключно за автобусами.

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"У голові колони буде забезпечено супровід Червоного Хреста. Прохання до всіх водіїв, які виїжджають із міста, максимально сприяти евакуації мирного населення – беріть із собою людей, заповнюйте максимально транспорт… Додаткове сповіщення мешканців міста проходитиме силами національної поліції", – зазначили у Маріупольській міськраді.

Нагадаємо, евакуація людей з Маріуполя та Волновахи Донецької області повинна була розпочатися у суботу, 5 лютого. Проте її довелося перенести, адже російська сторона не дотримувалася режиму тиші й продовжила обстріли як самого Маріуполя, так і його околиць.

Після цього мер Маріуполя Вадим Бойченко заявив, що сподівається на відновлення "зеленого коридору" для евакуації населення. Він наголосив, що Маріуполь зараз у дуже важкому стані, але ЗСУ роблять все для його захисту.

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