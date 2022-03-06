З Маріуполя сьогодні евакуйовуватимуть місцевих мешканців

Режим тиші діятиме з 10:00 до 21:00. Евакуація розпочнеться о 12:00.
В Маріуполі сьогодні, 6 березня, о 12:00 розпочнеться евакуація мирного населення. Режим тиші діятиме з 10:00 до 21:00.
Про це повідомляє пресслужба Маріупольської міської ради.
"З 12:00 розпочинається евакуація мирного населення. В якості гуманітарного "зеленого" коридору обрано маршрут Маріуполь – Портовське – Мангуш – (в об'їзд Микільського) Республіка – Розівка – Більмак – Пологи – Оріхів – Запоріжжя", – йдеться у повідомленні.
Людей вивозитимуть муніципальними автобусами з трьох локацій:
- СК "Іллічівець" (пр. Нахімова, 53)
- Драматичний театр (Театральна площа, 1)
- Кальміуська районна адміністрація – (пр. Металургів, 193).
Також громадяни можуть виїхати на особистому транспорті, але суворо забороняється відхилятися від маршруту руху колони. Можна рухатися на авто у колоні муніципального транспорту виключно за автобусами.
"У голові колони буде забезпечено супровід Червоного Хреста. Прохання до всіх водіїв, які виїжджають із міста, максимально сприяти евакуації мирного населення – беріть із собою людей, заповнюйте максимально транспорт… Додаткове сповіщення мешканців міста проходитиме силами національної поліції", – зазначили у Маріупольській міськраді.
Нагадаємо, евакуація людей з Маріуполя та Волновахи Донецької області повинна була розпочатися у суботу, 5 лютого. Проте її довелося перенести, адже російська сторона не дотримувалася режиму тиші й продовжила обстріли як самого Маріуполя, так і його околиць.
Після цього мер Маріуполя Вадим Бойченко заявив, що сподівається на відновлення "зеленого коридору" для евакуації населення. Він наголосив, що Маріуполь зараз у дуже важкому стані, але ЗСУ роблять все для його захисту.
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