Оркам вломили на Донбасі: ЗСУ знищили ворожу техніку разом з окупантами

Завдяки вмілим діям і майстерності наші воїни завдали шкоди російським окупантам.
За четвер на Донецькому та Луганському напрямках українські захисники відбили 11 атак агресора, знищили 24 одиниці сухопутної техніки та збили 7 повітряних цілей окупантів РФ.
Як говориться в повідомленні штабу Операції Об'єднаних сил, завдяки вмілим діям та майстерності наші воїни завдали шкоди російським окупантам.
"Зокрема, українські захисники знищили 8 танків, 11 одиниць бойової броньованої та 5 одиниць автомобільної техніки ворога. Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили 7 безпілотних літальних апаратів типу "Орлан-10", - йдеться в повідомленні.
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Війна в Україні
В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.
Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.
Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.
Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.
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