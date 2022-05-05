Оркам вломили на Донбасі: ЗСУ знищили ворожу техніку разом з окупантами

Бійці ЗСУ / Фото Reuters

За четвер на Донецькому та Луганському напрямках українські захисники відбили 11 атак агресора, знищили 24 одиниці сухопутної техніки та збили 7 повітряних цілей окупантів РФ.

Як говориться в повідомленні штабу Операції Об'єднаних сил, завдяки вмілим діям та майстерності наші воїни завдали шкоди російським окупантам.

"Зокрема, українські захисники знищили 8 танків, 11 одиниць бойової броньованої та 5 одиниць автомобільної техніки ворога. Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили 7 безпілотних літальних апаратів типу "Орлан-10", - йдеться в повідомленні.

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Війна в Україні

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

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