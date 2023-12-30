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"Орду треба нищити": Ярош відверто висловився після потужної атаки на Бєлгород

Олексій Тесля
30 грудня 2023, 20:49
У Сил оборони України не так багато боєкомплекту, попередив командувач УДА.
Ярош
Дмитро Ярош прокоментував удар по військових РФ у Бєлгороді / Колаж: Главред, Фото: Facebook / dyastrub, Telegram

Командувач "Української добровольчої армії", колишній глава "Правого сектора" Дмитро Ярош прокоментував удар по російським військовим в Бєлгороді.

Заявивши про те, що він підтримує удари по окупантах, глава УДА пояснив, що у Сил оборони України не так багато боєкомплекту, щоб можна було "безконтрольно проявляти ненависть". Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

"Чи подобається мені, як воно горить? Так. Але це - емоції, які ні в якому разі не можуть бути присутніми на війні", — зазначив український командир.

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Водночас він переконаний у тому, що Україна має продовжувати завдавати ударів по військових цілях держави-агресора.

"Вважаю, що кожна українська ракета, дрон, снаряд, будь-який боєприпас мають вражати логічні цілі: особовий склад, бойову техніку, штаби, комунікації, виробничі потужності, логістичні хаби та маршрути ворога тощо. У нас не так багато бк, щоб ми могли дозволяти собі, безконтрольно, проявляти ненависть… Орду треба нищити методично і системно", — додав Ярош.

Як раніше повідомлялося, Сили оборони вдарили по військових РФ у Бєлгороді. Неефективна робота ППО РФ призвела до жертв і завдала руйнування цивільній інфраструктурі Бєлгорода.

Раньше Ярош "вписався" в мовний скандал, запущений Фаріон. До мовного скандалу з приводу українських бійців на фронті, який запустила Ірина Фаріон приєднався колишній нардеп Дмитро Ярош.

Нагадаємо, Ярош раніше жорстко висловився після зашквару Фаріон. Командувач Української добровольчої армії закликав українців до єдності.

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Дмитро Ярош війна Росії та України Білгородська область
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