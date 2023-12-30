"Орду треба нищити": Ярош відверто висловився після потужної атаки на Бєлгород

У Сил оборони України не так багато боєкомплекту, попередив командувач УДА.

https://glavred.net/ukraine/ordu-nado-unichtozhat-yarosh-otkrovenno-vyskazalsya-posle-moshchnoy-ataki-na-belgorod-10529399.html Посилання скопійоване

Дмитро Ярош прокоментував удар по військових РФ у Бєлгороді / Колаж: Главред, Фото: Facebook / dyastrub, Telegram

Командувач "Української добровольчої армії", колишній глава "Правого сектора" Дмитро Ярош прокоментував удар по російським військовим в Бєлгороді.

Заявивши про те, що він підтримує удари по окупантах, глава УДА пояснив, що у Сил оборони України не так багато боєкомплекту, щоб можна було "безконтрольно проявляти ненависть". Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

"Чи подобається мені, як воно горить? Так. Але це - емоції, які ні в якому разі не можуть бути присутніми на війні", — зазначив український командир.

відео дня

Водночас він переконаний у тому, що Україна має продовжувати завдавати ударів по військових цілях держави-агресора.

"Вважаю, що кожна українська ракета, дрон, снаряд, будь-який боєприпас мають вражати логічні цілі: особовий склад, бойову техніку, штаби, комунікації, виробничі потужності, логістичні хаби та маршрути ворога тощо. У нас не так багато бк, щоб ми могли дозволяти собі, безконтрольно, проявляти ненависть… Орду треба нищити методично і системно", — додав Ярош.

Як раніше повідомлялося, Сили оборони вдарили по військових РФ у Бєлгороді. Неефективна робота ППО РФ призвела до жертв і завдала руйнування цивільній інфраструктурі Бєлгорода.

Раньше Ярош "вписався" в мовний скандал, запущений Фаріон. До мовного скандалу з приводу українських бійців на фронті, який запустила Ірина Фаріон приєднався колишній нардеп Дмитро Ярош.

Нагадаємо, Ярош раніше жорстко висловився після зашквару Фаріон. Командувач Української добровольчої армії закликав українців до єдності.

Більше новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.