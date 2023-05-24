Війна може закінчитися швидко, на це вплине 2 фактори – Ярош

Україні можуть пропонувати якісь варіанти завершення війни, але ми не погодимося на варіант, який не передбачатиме відновлення кордонів у межах 1991 року.

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Війна може закінчитися швидко, на це вплине два фактори, зазначає Ярош/ колаж: Главред, фото: 93 ОМБр Холодний Яр, УНІАН

Війна країни-агресорки Росії проти нашої держави може закінчитися швидко, якщо Україна зберігатиме свою міцність і матиме хороші позиції у двох сферах.

По-перше, важливо, які можливості матимуть Сили оборони України, по-друге, потрібно продовжувати вести ефективну роботу на дипломатичному фронті. Про це розповів командувач Української добровольчої армії Дмитро Ярош в інтерв’ю ТСН.

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Він зазначив, що нашій державі можуть пропонувати якісь варіанти виходу з нинішньої ситуації, але ми ніколи не погодимося на варіант, який не передбачатиме відновлення кордонів України у межах 1991 року.

"Ми бачимо, що ця війна може закінчитися доволі швидко. Це, звичайно, буде залежати від можливостей наших Збройних сил і взагалі Сил оборони України, в першу чергу. І, по-друге, від дипломатичного фронту України. Ми прекрасно розуміємо, що якийсь варіант виходу із того, що ми маємо на сьогоднішній день, буде нам пропонуватися. Ми не можемо погоджуватись на те, щоб наша держава не відновила свої кордони в межах 1991 року. Це неможливо", – зазначив Ярош.

Хто такий Дмитро Ярош Дмитро Ярош – український громадсько-політичний діяч, військовослужбовець, колишній лідер і засновник організації "Правий сектор" (2014-2015), член-засновник організації "Тризуб", командувач Української добровольчої армії, пише Вікіпедія. Ярош був учасником Революції Гідності, брав участь у війні на сході України. Був народним депутатом України VIII скликання, кандидатом в президенти України на президентських виборах 2014 року. Радник Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного (2021). Кавалер Ордена "Народний герой України" (2014), лицар Ордена Богдана Хмельницького ІІІ ступеня (2016).

Дивіться відео першого інтерв’ю Дмитра Яроша від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, яке він дав журналісту ТСН Андрію Цаплієнку:

Війна в Україні

Нагадаємо, видання The New York Times із посиланням на високопоставленого українського чиновника повідомляло, що Сили оборони України не брали участь у рейді на Білгородську область і в момент військової операції російських добровольців в регіоні стояли на кордоні, щоб в разі чого не пропустити окупантів РФ на українську територію. Росіяни зазнали втрат, проте вони не позначилися на боєздатності добровольчих формувань.

Раніше колишній заступник голови СБУ, генерал-майор запасу Віктор Ягун зазначав, що гучний рейд у Бєлгородській області РФ, який проводять військові формування "Російський добровольчий корпус" і Легіон "Свобода Росії", стане серйозною проблемою для Кремля. РФ зіштовхнулася зі злагодженим добре підготовленим підрозділом, який має бойовий досвід. У той же час Україні вигідна ситуація на Бєлгородщині, адже це змусить російських окупантів спрямувати значну частину своїх зусиль на вирішення цієї проблеми.

Нагадаємо, над Кримським мостом у середу, 24 травня, помітили великий стовп густого диму, який було далеко видно. Російські загарбники різко перекрили міст на кілька годин, списавши усе на "військові навчання".

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