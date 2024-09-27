'Запізнилися': українцям дали сумний прогноз щодо відновлення енергосистеми

Відновлені об'єкти мають бути прикриті силами ППО, адже є ризик повторних ударів, каже Андріан Прокіп.

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/ Колаж: Главред, фото: УНІАН, КВС ЗСУ

Керівник програми "Енергетика" Українського інституту майбутнього Андріан Прокіп прокоментував інформацію про те, що Євросоюз виділяє додатково €160 мільйонів на підготовку енергосистеми України до зими, з яких 100 мають спрямувати на відновлення та ремонти.

"Можливо, 100 мільйонів суто на відновлення, за дуже скромними оцінками, вистачило б. Але тут виникає інше питання. Про виділення коштів оголосили, грубо кажучи, у середині вересня. Опалювальний сезон починається в середині жовтня. Чи реально до кінця року провести ці ремонти? У мене є певні сумніви. Так, це дуже хороша ініціатива, але з нею трохи запізнилися", - наголосив він в інтерв'ю Главреду.

Експерт зауважив, що якщо йдеться про ремонти та відновлення об'єктів, то ці відновлені об'єкти мають бути прикриті силами протиповітряної оборони, адже є ризик повторних ударів.

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Він також назвав дивною заяву Джейка Саллівана, який нещодавно розповідав, як Україні пройти зиму - захистити енергетичні об'єкти системами ППО, збудувати захисні споруди та забезпечити постачання обладнання.

"По-перше, захист ППО явно залежить не від нас. По-друге, прем'єр Шмигаль повідомляв, що будівництво укриттів третього рівня призупинено, бо партнери не знають, наскільки воно буде ефективним і не виділяють коштів", - зазначив співрозмовник.

Хто такий Андріан Прокіп Андріан Прoкіп – керівник програми "Енергетика" Українського інституту майбутнього. Доктор економічних наук, старший науковий співробітник Інституту Кеннана (Вашингтон, США), займається проблемами енергетичної політики та енергетичної безпеки. Постійно публікує авторські тексти в Україні, Європі та США, відстежуючи зміни в енергетичному секторі України та загальні зміни в країні, оцінюючи енергетичну політику, аналізуючи європейські енергетичні ринки, вплив санкцій на енергетичний сектор Росії, перспективи змін в енергосекторі Європи та світу. Автор та співавтор кількох монографій, виданих як в Україні, так і за кордоном, в тому числі і в США.

За його словами, виконання рекомендацій партнерів не завжди залежать тільки від України.

"Після цього виходить звіт міжнародного енергетичного агентства, який розповідає, що має зробити Україна, що мають зробити партнери, і їм намагаються знову відкрити Америку за місяць до початку опалювального сезону. Цей секрет Полішинеля давно відомий усім. Дуже добре, що виділили кошти, але сума в 160 мільйонів - це лише додатковий пакет, і не особливо великий (порівняно з тими сумами, які виділялися раніше і які нам потрібні)", - додав Прокіп.

Раніше повідомлялося, що внаслідок обстрілу з боку військ РФ було порушено роботу трьох енергоблоків Рівненської АЕС, а також одного енергоблоку Південноукраїнської атомної станції. Росія намагалася атакувати українську енергетику, щоб порушити роботу станцій, які забезпечують більшу частину генерації електроенергії в країні.

Ракетні атаки на Україну наприкінці серпня - спроба Росії зупинити роботу всіх АЕС, які контролює Київ, сказала в інтерв'ю Главреду незалежний експерт з ядерної енергетики та ядерної безпеки Ольга Кошарна. Окупанти били не по відкритих розподільчих пристроях АЕС, а по периферійних трансформаторах, пов'язаних із видачею потужності.

/ Инфографика: Главред

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