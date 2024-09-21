Армію РФ зітруть у порошок: ексшеф ЦРУ про відповідь при ядерному ударі по Україні

Вашингтон не став погрожувати Москві безпосередньо, тому передав попередження через Девіда Петреуса.

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У 2022 році США попередили Росію про те, що в разі використання ядерної зброї проти України, Вашингтон завдасть потужного удару по її військових силах, заявив колишній директор Центрального розвідувального управління Девід Петреус.

Як пише видання Onet, 2022 року Петреус заявляв американським ЗМІ про готовність США знищити весь Чорноморський флот Росії, а також усі російські наземні та повітряні сили, що перебувають на українській території.

Як уточнюється в публікації, Вашингтон не став погрожувати Москві безпосередньо, тому передав своє попередження через Петреуса. У комюніке, яке він передав російській стороні, містився детальний опис удару по російських цілях із використанням сотень крилатих ракет, які були б запущені з американських літаків і підводних човнів.

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За словами ексглави ЦРУ, Росію вдалося відмовити від використання ядерної зброї завдяки жорсткій, але водночас обережній позиції США, підкріпленій підтримкою інших країн.

При цьому глава ЦРУ Вільям Бернс нещодавно заявив про те, що 2022 року, в момент осіннього контрнаступу ЗСУ, існував реальний ризик нанесення країною-агресором Росією удару тактичною ядерною зброєю по Україні.

Ядерний шантаж Кремля 29 лютого 2024 року президент країни-агресора РФ Володимир Путін під час звернення до російських Федеральних зборів продовжив лякати світ ядерною зброєю, стверджуючи, що їхні ядерні сили в повній готовності. Путін також оголосив про розробку нових озброєнь, таких як крилаті ракети "Буревісник" і система "Посейдон". Також Путін погрожував країнам Заходу ракетним ударом у відповідь на їхній план розміщення військ в Україні. Він підкреслив, що Росія також має зброю, яка може вражати цілі на території Заходу, включно з ядерною. Ця загроза стала відповіддю на заяву президента Франції про можливе розміщення західних військ в Україні. Своєю чергою лідер Франції Еммануель Макрон відповів на ядерні погрози Путіна, заявивши, що "недоречно погрожувати" французам, коли в них є ядерна зброя. Тим часом заступник генсека НАТО Мірча Джоане вважає, що ядерні погрози російського диктатора Путіна базуються на психологічному залякуванні, а не на конкретних планах.

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Раніше в ОП прокоментували ризик використання РФ ядерної зброї. Такими заявами партнери намагаються виправдати повільне ухвалення рішень, необхідних для швидкого і справедливого фіналу війни.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Путін може застосувати ядерну зброю. Один із можливих варіантів - удари агресора Росії по британських військових об'єктах поблизу своєї території, вважають журналісти інформагентства Reuters.

Як повідомлялося раніше, Микола Маломуж розкрив, чому РФ знову погрожує ядерним ударом. Він повідомив, що Путін переляканий через те, що ЗСУ зайшли на територію Російської Федерації і операція в Курській області може тривати і розширюватися.

/ Инфографика: Главред

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