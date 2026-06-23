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Крим у вогні та без світла після атаки БПЛА: дим видно за десятки кілометрів

Руслана Заклінська
23 червня 2026, 09:51оновлено 23 червня, 10:29
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Після серії вибухів на півострові зафіксували численні пожежі.
Крим у вогні та без світла після атаки БПЛА: дим видно за десятки кілометрів
Пожежа в Керчі / Колаж: Главред, фото: t.me/Crimeanwind

Головне:

  • Крим і район порту "Кавказ" атакували дрони
  • Спалахнула масштабна пожежа в Керчі
  • Частина півострова залишилася без електропостачання

У ніч на 23 червня тимчасово окупований Крим зазнав масованої атаки безпілотників. На півострові та в районі порту "Кавказ" зафіксовано серію пожеж, перебої з електропостачанням і пошкодження об'єктів, які використовуються російськими військами. Про це повідомили Telegram-канали "Кримський вітер",Supernova+, "Кримський міст: оперативна інформація".

За даними моніторингових та OSINT-спільнот, одним із перших під удар потрапив енергетичний об'єкт — підстанція "Насосна-2" у Совєтському районі Криму. Після цього місцеві жителі повідомили про вибухи та пожежу на території комплексу зберігання нафтопродуктів "ТЕС-Термінал-1".

відео дня

Також повідомляється про ураження інфраструктури порту "Кавказ" у Краснодарському краї РФ. За попередніми даними, там постраждала нафтова інфраструктура.

Серія пожеж була зафіксована і в інших районах окупованого півострова. Зокрема, повідомлялося про займання поблизу Джанкоя, у районі села Ізумрудне неподалік мосту через Північно-Кримський канал. Місцеві жителі також чули вибухи та роботу російської протиповітряної оборони.

Пожежа в Керчі

Особливо потужна пожежа спалахнула в Керчі. За попередніми даними, після удару зайнявся резервуар на території Керченської ТЕЦ у районі Аршинцевого. Моніторингові групи, посилаючись на супутникові знімки, повідомили про димовий шлейф завдовжки близько 47 кілометрів.

Крім того, керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко повідомив про повторне займання в районі Керченського порту поблизу комплексу перевалки та зберігання нафтопродуктів "ТЕС-Термінал-1". Після серії вибухів окупаційна влада тимчасово перекривала рух Керченським мостом та оголошувала дронову небезпеку.

Дивіться відео пожежі у Керчі:

Крим у вогні та без світла після атаки БПЛА: дим видно за десятки кілометрів
Пожежа у Керчі / Фото: скріншот

Також повідомлялося про пожежу на залізничній станції "Південна", на в'їзді до Керчі та в районі Багерового, де можуть бути позиції російських С-300/С-400. Після серії вибухів окупаційна влада тимчасово перекривала рух Керченським мостом.

У Сімферополі сталося займання біля торговельного центру "Доброцен". Згодом з'явилася інформація про пожежу на складах торговельної мережі. Причини загоряння офіційно не повідомлялися.

Крим у вогні та без світла після атаки БПЛА: дим видно за десятки кілометрів
Аеродроми в Криму / Інфографіка: Главред

У Криму зникло світло

На тлі атаки частина окупованого Криму залишилася без електроенергії. Як повідомили в підприємстві "Крименерго", через "технологічні порушення" на електролініях відключення зачепили Євпаторію, Саки, Красноперекопськ, Джанкой, а також Джанкойський, Сакський, Красноперекопський і Красногвардійський райони. Окупаційна влада заявила про проведення аварійно-відновлювальних робіт і пообіцяла відновити електропостачання протягом доби.

Якими будуть удари по Криму - думка командувача Нацгвардії

Командувач Нацгвардії Олександр Півненко розповів в інтерв’ю "Інтерфакс-Україна", що українські Сили оборони системно працюють над руйнуванням логістики російських військ, зокрема на тимчасово окупованих територіях і в Криму. Особливу роль у цьому відіграють підрозділи безпілотних систем.

За його словами, Нацгвардія розширює використання дронів для виявлення й ураження ворожих об’єктів у глибині оборони противника, зокрема на Донеччині та біля Маріуполя.

"Ми будемо збільшувати кількість наших пілотів на оперативній глибині та набагато активніше знищувати логістику противника. Чим більше засобів — тим ефективніше ми будемо діяти", - підкреслив Півненко.

Удари по Криму - останні новини

Як повідомляв Главред, командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді заявив, що Кремль до останнього триматиметься за окупований Крим, оскільки півострів є для РФ "головним трофеєм війни". Він також попросив вибачення в українців, які залишаються в окупації, за постійні тривоги, закриті мости та дороги, закликавши триматися подалі від військових об'єктів.

Також окупований Крим останніми днями зазнав масованих атак безпілотників по важливих військових об'єктах. Радник міністра оборони Сергій Стерненко заявив, що це може бути лише початком, а на російських окупантів на півострові чекають серйозні проблеми.

Крім цього, у ніч на 22 червня в тимчасово окупованому Криму пролунала серія вибухів. За повідомленнями моніторингових каналів, під удар могли потрапити об’єкти в Армянську, Феодосії, Сімферополі та районі Таврійської ТЕС.

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Про джерело: Крымский ветер

Крымский ветер — це Telegram-канал і моніторингова спільнота, яка публікує оперативну інформацію про події в тимчасово окупованому Криму.

Канал спеціалізується на повідомленнях про військову активність РФ на півострові, вибухи, пожежі на військових об’єктах, переміщення техніки, а також наслідки атак по об’єктах окупаційних сил. Інформація часто базується на свідченнях місцевих жителів, відкритих джерелах і даних супутникового моніторингу.

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