'Не хороший дзвіночок': в DeepState оцінили хід та наслідки операції на Курщині

Аналітик DeepState наголошує, що операція в Курській області необхідно продовжувати через глухий кут на інших ділянках фронту в Україні.

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В DeepState оцінили хід операції в Курській областій / Колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха

Сили оборони України закріплюються на нових позиціях в ході операції на теориторії Курської області. Однак, просування українських військ останнім часом зменшилось через перекидання Росією резервів на цей напрямок. Про це в ефірі "Еспресо" повідомив співзасновник та аналітик проекту Deep State Руслан Микула.

За його словами, закріплення позицій почалося з першого дня прориву ЗСУ, коли відразу ж почали підтягуватися логістика та інженерні служби. Хоча останнім часом темпи просування знизилися, закріплення продовжується.

"Ворог перекинув резерви з деяких напрямків, таких як Вовчанськ, Роботине та Покровськ. Вони зараз вводять ці резерви. Росіяни будуть намагатися робити контрудари, тому просування буде значно меншим", - розповів він.

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Аналітик зазначає, що, враховуючи поточну ситуацію та глухий кут на лінії зіткнення з тимчасово окупованими територіями України, операцію необхідно продовжувати.

"Вона повинна увійти в історію", - зазначив експерт.

Аналізуючи ситуацію на всій лінії бойових дій, ймовірно, ворог намагається оптимізувати свої ресурси.

"На жаль, це не дуже хороший дзвіночок. Вони можуть зараз відмовитися від штурму, наприклад, Часового Яру, але не можуть відмовитися від наступу на Покровськ, бо в них є велике вікно можливостей", - розповів він.

Микула підкреслює, що окупанти продовжують активно наступати, жертвуючи життям особового складу. Зараз ситуація вкрай важка в районі населених пунктів Гродівка та Новоторецьке.

"На жаль, сьогодні надійшла інформація, яка зараз у процесі верифікації, зокрема, що ворог зачищає Желанне і підійшов до Миколаївки. Миколаївка — висота, з якої є пряме сполучення з Селидовим та Новогродівкою. Битва за Миколаївку буде дуже важкою", - розповів аналітик проекту Deep State.

Що таке DeepState? DeepStateMap.Live — інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія.

Ситуація на фронті - які наслідки прориву в Курській області

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Україна створює в Курській області буферну зону для захисту прикордонних регіонів, повідомила віцепрем’єрка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук. За словами міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, лише влітку росіяни здійснили понад 2 тисячі ударів по Сумщині.

Російська армія зіткнулася з серйозними труднощами в Часовому Яру Донецької області, де їхні подальші штурми призведуть до значних втрат. Про це розповів військовослужбовець ЗСУ та політолог Кирило Сазонов, зазначивши, що атаки ворога на цьому напрямку не припиняються.

Військовий і політичний експерт, керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко вважає, що російська армія не досягне значного просування на фронті, хоча тактичні успіхи ще можливі.

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