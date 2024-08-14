Збирають з усієї країни: в Росії скаржаться на відправку строковиків до Курська - ЗМІ

Правозахисники зазначають, що солдатів строкової служби з різних регіонів Росії готують до відправлення в зону бойових дій в Курській області.

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РФ збирає строковиків з різних регіонів для відправки в Курську область / Колаж Главред, фото: скріншот із відео, wikimedia.org

Російські батьки строковиків масово скаржаться на те, що військове командування країни-агресора Росії готуються перекинути солдатів-строковиків 80-ї мотострілецької дивізії з Мурманської області для участі у боях на території Курської області. Про це повідомляють російські ЗМІ.

"Зараз у військовій частині йде підготовка строковиків до поїздки у відрядження в Курську область. Створено курські батальйони. Цю інформацію нам підтвердило командування на присязі 3 серпня. У Курській області тривають бойові дії і є загроза життю наших синів. Командування не дотримується заяви Володимира Путіна від 13 червня 2023 року - не направляти солдатів, які проходять строкову службу, в зону проведення бойових дій", - йдеться в заяві, яку опіблікував російський Telegram-канал "Агентство. Новости".

Матері солдатів розповіли, що під час присяги 3 серпня стало відомо про відправлення строковиків у Курську область. Один із призовників потрапив в армію відразу після закінчення школи.

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За даними видання, родичі строковиків об'єдналися в чат, щоб запобігти їхньому відправленню в Курську область — у групі вже кілька десятків людей, і їхня кількість продовжує зростати.

Telegram-канал "Осторожно, новости" уточнює, що родичі написали заяву до військової прокуратури та створили петицію до російського диктатора Володимира путіна з проханням не відправляти їхніх близьких у зону бойових дій. Цю інформацію також підтвердили "Агентству" в одній із організацій, які надають правову допомогу російським солдатам. За їхніми даними, до відправлення в Курську область готують строковиків з різних регіонів.

За даними правозахисників із організації "Идите лесом", з Ленінградської області під Курськ уже перекинули 250 строковиків. При цьому солдатів, евакуйованих із кордону Курської області після прориву ЗСУ, змушують підписувати контракти з Міноборони, щоб знову відправити на передову.

Що відомо про Курську АЕС / Інфографіка: Главред

Операція в Курській області РФ 6 серпня російські пропагандисти поскаржилися на прорив кількох механізованих колон з боку України прикордонної ділянки в Курській області. У Мережі з'явилися чутки, що до прориву можуть бути причетні російські добровольчі загони у складі ЗСУ. Але Україна не підтверджувала своєї участі в конфлікті в Курській області. Перші бої з невідомими людьми, згідно з російськими пабліками, прийняли солдати-строковики, оскільки підрозділи "Ахмат" були ганебно розбиті. Російські пабліки писали про захоплення невідомими силами низки населених пунктів і вигадану загрозу для Курської АЕС. Російський диктатор Володимир Путін прокоментував бої його армії з невідомими людьми в Курській області. Те, що відбувається, він назвав "провокацією" та поскаржився на "невибіркову стрілянину".

Бої в Курській області - що відомо про операцію ЗСУ на території Росії

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, за даними російських ЗМІ, сотні солдатів, які відмовилися брати участь у боях, насильно відправили з Петербурга для підсилення підрозділів у Курській області.

Українські військові поки що помітили певне полегшення на "гарячих" напрямках, навіть після початку боїв у Курській області. Російські війська не почали відтягувати резерви з Покровська, Торецька, Вугледара та Куп'янська для перекидання на територію Росії, про що заявив співзасновник і аналітик DeepState Роман Погорілий.

Президент України Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що в наступ на Курську область були залучені бійці Збройних сил України. Цей наступ не лише важливий для безпеки України, але й може стати початком кінця правління російського диктатора Володимира Путіна.

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