Операція була складною: стали відомі подробиці обміну Медведчука на "азовців"

Україна не довіряла росіянам і вимагала, щоб були встановлені особи військових, які перебувають у полоні.

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Зрадника Медведчука обміняли на захисників України / Колаж: Главред, фото: СБУ

У вересні 2022 року відбувся обмін полоненими між Україною та країною-агресором РФ. Кума Путіна Віктора Медведчука Київ обміняв на 215 українських військових, зокрема, п'ятьох командирів полку "Азов". Видання The Wall Street Journal з посиланням на турецьких і американських чиновників розповіло подробиці.

Обмін Медведчука на українських полонених відбувся 22 вересня 2022 року на злітно-посадковій смузі в аеропорту Анкари та був доволі складною операцією.

Журналісти пишуть, що спочатку сторони не хотіли починати діалог щодо проведення обміну. Україна не довіряла росіянам і вимагала, щоб були встановлені особи військових, які перебувають у полоні.

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Обмін стався лише після того, як глава української розвідки Кирило Буданов особисто піднявся на борт літака, сфотографував всіх полонених і направив фото до Києва.

The Wall Street Journal пише, що борт з 10 іноземцями – учасниками бойових дій на боці ЗСУ – супроводжував російський бізнесмен Роман Абрамович.

Повернення захисників Маріуполя в Україну

Раніше WSJ писало, що російський диктатор Путін наполіг на тому, щоб полонених захисників Маріуполя обміняли на його кума Віктора Медведчука. ФСБ РФ була різко проти через реакцію російської громадськості. Але Путін силовиків не послухав. Для України обмін став перемогою, а в РФ таке рішення засудили.

22 вересня 2022 року Київ і Москва провели обмін полоненими. Віктора Медведчука Україна обміняла на 215 українських військових, зокрема, п'ятьох командирів полку "Азов".

Крім того, Росія повернула з українського полону 56 своїх військовослужбовців. "Азовці" повинні були перебувати в Туреччині до закінчення війни між Росією та Україною, але в липні вони повернулися на батьківщину, а потім – на фронт.

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