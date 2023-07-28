Проєкт "Другая Украина": Медведчук зареєстрував в РФ антиукраїнську "ГО"

Новостворену "громадську організацію" очолили сам обвинувачений у держзраді екснардеп України та пропагандист Денис Жарких.

https://glavred.net/world/proekt-drugaya-ukraina-medvedchuk-zaregistriroval-v-rf-antiukrainskuyu-oo-10489069.html Посилання скопійоване

Медведчук зареєстрував в РФ антиукраїнську "ГО"/ колаж: Главред, фото: УНІАН

У країні-агресорці Росії офіційно зареєстрували громадську організацію "Другая Украина", яка раніше була неформальним проєктом обвинуваченого у держзраді екснардепа Віктора Медведчука. Сам Медведчук став головою ради новоствореної ГО, а головою виконкому – колишній український журналіст Денис Жарких.

Про це повідомляють журналісти "Схем" (проєкт Радіо Свобода), посилаючись на дані реєстру юридичних осіб РФ. Згідно з даними цього реєстру, у червні 2023 року в Росії був створений громадський рух "Региональное общественное движение "За развитие гражданского общества "Другая Украина". Організація зареєстрована за адресою Москва, Арбат, провулок Кемарницький, 9.

При цьому відповідна організація не може брати участі у виборах до місцевих або чи до державної думи РФ, адже вона зареєстрована як громадська нерелігійна організація, а не політична партія.

відео дня

Денис Жарких – колишній український журналіст. Щонайменше з 2025 року, коли Віктор Медведчук ще не був нардепом, а очолював проросійський рух "Український вибір", Жарких виступав політичним коментатором на майданчиках Медведчука. Пізніше на той час український журналіст став ведучим програми "По суті" на телеканалі "112 Україна". Це сталося якраз після того, як цим каналом почало керувати найближче оточення Медведчука.

Як зазначають журналісти "Схем" із посиланням на власні джерела у правоохоронних органах, у вересні 2022 року Жарких перетнув український кордон і потрапив на територію Словаччини. Прикордонна служба не пояснила, як йому дозволили виїхати, коли у країні діяв воєнний стан.

ГО "Другая Украина" проводить у країні-агресорці РФ публічні антиукраїнські заходи.

Журналісти "Схем" зазначають, що до цього створеного Медведчуком антиукраїнського руху долучаються втікачі з України, зокрема, депутати місцевих рад від ОПЗЖ, звинувачені у держзраді та сепаратизмі політтехнологи, а також політичні коментатори з проросійських телеканалів, які уже закрили.

Раніше в СБУ заявили, що Медведчук коректував плани ФБС щодо створення окупаційних режимів в Україні. Кум Путіна своєю рукою вносив корективи у план ФСБ "Промінь", у якому йшлося про агентурні проникнення і створення окупаційних режимів на території України. Про таку співпрацю стало відомо СБУ після затримання Медведчука, розповів голова відомства Василь Малюк.

Нагадаємо, Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов раніше зазначав, що до бунту Пригожина може бути причетний кум Путіна Медведчук. На заправках Медведчука безкоштовно заправляли техніку "вагнерівців". Там же найманці Євгена Пригожина харчувалися.

Читайте також: