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Зганьбилися на весь світ: у ХАМАС заявили про "взяття в полон" Медведчука

Ангеліна Підвисоцька
30 жовтня 2023, 16:28
Терористи опублікували фото Медведчука, видавши його за ізраїльського офіцера у відставці.
Сектор Газа, Медведчук
Терористи ХАМАС заявили про "взяття в полон" Медведчука / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, СБУ

Терористи з ХАМАС, які воюють проти Ізраїлю, вирішили похвалитися своїми "досягненнями" та видали маячню про "взяття в полон" кума російського диктатора Володимира Путіна - Віктора Медведчука, який виявився зрадником України. Фото Медведчука, яке насправді було зроблене в Україні під час його арешту, поширили палестинські ЗМІ.

Насправді ХАМАС намагався видати Медведчука за ізраїльського офіцера у відставці Іцхака Бріка. Вони стверджували, що він був одним з тих, хто керував підготовкою Армії оборони Ізраїлю до наземної операції в Секторі Гази.

Бойовики хвалилися "успіхами" бригади Аль-Кассам. Варто зазначити, що ізраїльські ЗМІ не повідомляли про взяття в полон справжнього офіцера.

відео дня
Зганьбилися на весь світ: у ХАМАС заявили про 'взяття в полон' Медведчука
Терористи ХАМАС заявили про "взяття в полон" Медведчука / фото: скріншот

Що відомо про Іцхака Бріка

Ізраїльський генерал у відставці Іцхак Брік брав участь у бойових діях, командував резервною ротою у Війні Судного дня. Близько десяти років він був комісаром військового омбудсмена Ізраїлю. Також він служив у бронетанковому корпусі командиром бригади, дивізії та військ, був командиром військових училищ.

Операція Ізраїлю проти Хамасу в Секторі Гази

Ізраїль готується до вторгнення до Сектора Гази, раніше заявив глава уряду Біньямін Нетаньяху. Він сказав, що ЦАХАЛ має намір ліквідувати всіх бойовиків ХАМАС.

За даними Axios, Іран пригрозив Ізраїлем втручанням у його війну з ХАМАС. Тегеран може прямо або опосередковано втрутитися в тому випадку, якщо ЦАХАЛ розширить масштаби військової операції в Гази.

Крім того, в Армії оборони Ізраїлю сказали, коли закінчиться війна. У військах закликали бойовиків ХАМАС здатися і відпустити всіх заручників, що і стане умовами завершення бойових дій.

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