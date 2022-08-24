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Небезпека обстрілу на День Незалежності: у розвідці пояснили, чому немає масованих ударів

24 серпня 2022, 17:26

В українській розвідці вважають, що російські окупанти вже виснажили свої сили.

російські військові, російська ракета
Ракетна загроза 24 серпня в Україні / Колаж npr.org, УНІАН

За кілька днів до Дня Незалежності України в Мережі почали публікувати інформацію про те, що Росія може масово вдарити ракетами по Україні, в тому числі й по столиці. Однак поки в Києві, на щастя, так і не прогриміли вибухи. Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов в ефірі телемарафону назвав дві причини, з яких окупанти так і не зробили те, що анонсувалося раніше.

Він вважає, що насправді Росія просто вже виснажила всі свої сили й значно сповільнилася.

"Щодо того, чому немає цих "розрекламованих" в ЗМІ будь-яких ракетних ударів, особливо нових, я можу відповісти, що Росія досить сильно сповільнила свої темпи наступу і причиною цьому є значне виснаження, перш за все, ресурсної бази РФ. По-друге - це морально-психологічна втома від цих бойових дій. Бо, хоча вони загарбники, але вони й теж стомлюють себе. Справа в цьому", - сказав Буданов.

Загроза ракетних ударів по Україні 24 серпня

Президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні заявив, що війська РФ цього тижня можуть піти на особливо жорсткі атаки та провокації проти України. Глава держави сказав, що українцям важливо не піддаватися тиску ворога.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк не виключив посилення Росією обстрілу українських міст у День Незалежності України. Можливі удари, у тому числі й по Києву.

У ніч з 20 на 21 серпня в Підмосков'ї стався вибух автомобіля, в якому перебувала Дар'я Дугіна - дочка ідеолога "руського мира" і пропагандиста Олександра Дугіна. Вона загинула.

У Росії звинуватили в її загибелі Україну. Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк спростував причетність Києва до загибелі Дугіної.

Головна російська пропагандистка Маргарита Симоньян та інші її колеги закликали Росію завдати удару "по центрах ухвалення рішень" в Києві.

Працівникам державних установ, які розташовані в урядовому кварталі – Офісу президента, Верховної Ради, НБУ та інших органів влади – рекомендують в період з 22 по 26 серпня працювати вдома або, за можливості, якомога менше з'являтися в таких будівлях.

Інші новини:

війна в Україні російське вторгнення День Незалежності України ракетний удар
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