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В Україні зростає негативне ставлення до росіян та білорусів – опитування

24 серпня 2022, 15:25

Українці переважно нейтрально ставляться до росіян, які живуть на території України.

Україна Росія
Близько 81% українців негативно ставляться до росіян - опитування / УНІАН

Ставлення до жителів Росії та Білорусі серед українців продовжує погіршуватися. У серпні негативно ставляться до росіян 81% українців, 52% погано ставляться до білорусів. До росіян, які живуть на території України, ставлення переважно нейтрально. Про це свідчать результати соціологічного дослідження групи Рейтинг.

Згідно з даними опитування, яке було проведено в період 17-18 серпня, фіксується тенденція щодо погіршення ставлення серед українців до росіян і білорусів. Соціологи бачать зміни протягом останніх декількох місяців.

"Дослідження показало подальше погіршення ставлення українців до жителів Росії та Білорусі. 81% негативно ставляться до росіян (у квітні 2022 – 69%, у квітні 2021 – 41%), 14% – нейтрально, тільки 3% – позитивно. До білорусів негативно ставляться 52% (у квітні 2022 – 33%, у квітні 2021 – 4%), нейтрально – 34%, позитивно – 10%", - зазначають фахівці.

Також вказується, що до росіян, які живуть в Україні, ставлення, в основному, нейтральне (42%).

Позитивне ставлення до них у 22% респондентів. Негативне - у 29% учасників опитування.

Крім того, у 51% українців, в цілому, позитивне ставлення до російськомовних українців.

Нейтральне у 31%. Негативне ставлення зафіксували лише у 14%.

Крім того, соціологи також помітили, що в ситуації з війною Росії проти України, ставлення до російськомовних українців стало краще – показник виріс з 37% в квітні минулого року до 51% в серпні 2022 року. Однак за останні 4 місяці показники позитивного ставлення трохи знизилися на користь нейтральних. Втім, негативного зростання також немає.

Нагадаємо, згідно з опитуванням соціологів, якби українці сьогодні голосували б за незалежність України, рішення підтримали б 97% респондентів. Рік тому показник становив 80%. Однак у 2012 році прихильників української державності було всього 62%.

До речі, за результатами липневого опитування Київського міжнародного інституту соціології, 84% українців не готові йти на поступки Росії щодо територій. Причому навіть у тому випадку, якщо війна затягнеться.

Дивіться відео ТСН - що відбувається на кордоні з Білоруссю

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