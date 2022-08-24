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"Усе почалося": стало відомо, як Зеленський дізнався про повномасштабне вторгнення - WP

24 серпня 2022, 15:39

Президенту України повідомив міністр внутрішніх справ, який дізнався про те, що українські прикордонники борються з окупантами.

'Усе почалося': стало відомо, як Зеленський дізнався про повномасштабне вторгнення - WP
Стало відомо, хто перший повідомив Зеленському про початок повномасштабного вторгнення / president.gov.ua

24 лютого - день, коли у Київ та інші міста України прилетіли російські ракети. Саме того дня весь світ прокинувся в реаліях повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Президент України Володимир Зеленський дізнався про вторгнення від міністра внутрішніх справ України Дениса Монастирського. Про це повідомляє The Washington Post.

Сам Монастирський дізнався про початок повномасштабної війни від начальника прикордонної служби Сергія Дейнека, який повідомив, що українські прикордонники борються з російськими військами у трьох північно-східних регіонах країни.

Тоді Монастирський поклав слухавку та зателефонував Володимиру Зеленському.

"Почалося, - сказав Монастирський. - Що саме? - запитав Зеленський. - Судячи з того, що відбуваються обстріли одразу в різних місцях, це все схоже не повномасштабне вторгнення на Київ, - пояснив міністр".

Монастырский
Що було у перші години повномасштабного вторгнення / МВС України

Російські окупанти завдали страшних ударів по українських військових та ППО ще у перші хвилини вторгнення. У місцях ударів, за словами Монастирського, були 20-метрові кратери. Тоді усіх хвилювало лише одне питання: "Як далеко може зайти ворог із таким величезним кулаком?", пише видання.

Перша леді України Олена Зеленська побачила, як президент вдягнув попелясто-сірий костюм та білу сорочку без краватки.

"Що трапилось? - запитала Олена Зеленська. - Почалося, - відповів Володимир Зеленський".

Вона пригадала, що перш ніж поїхати в Офіс президента, Зеленський подивився на своїх дітей і не міг позбутися думки, що російські ракети летять над дітьми.

Згодом президент скликав нараду своїх головних радників, на якій було вирішено, що частина кабінету залишиться у Києві, інші - поїдуть на захід країни.

"Чиновники з широко розплющеними очима спостерігали за тим, як камери прикордонного спостереження зафіксували сотні російських танків та іншої бронетехніки, які прямують до України колонами, що нагадують наступ під час Другої світової війни: з Білорусі на північ, з Росії на схід, а з Криму на південь", - йдеться у повідомленні.

Пізніше Володимир Зеленський поговорив по телефону з президентом США Джо Байденом та прем'єрміністром Великобританії Борисом Джонсоном. Він попросив світових лідерів про допомогу і почав записувати звернення для українців, у якому зазначив, що буде виходити на зв'язок та повідомляти, що відбувається у країні.

Нагадаємо, стало відомо про те, що 24 лютого найближчий соратник Путіна Дмитро Козак телефонував у Київ та вимагав здатися. Тоді керівник Офісу президента Андрій Єрмак вилаяв Козака та поклав слухавку. Вже згодом про підписання акту капітуляції говорив міністр оборони РФ Сергій Шойгу.

Російський політик і громадський діяч Леонід Волков вважає, що президент країни-агресора Володимир Путін ймовірно почне новий етап "спецоперації" в Україні. Це буде примус до перемир'я, яке дозволить оформити анексію, дасть паузу в кілька років для підготовки наступного етапу війни.

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війна в Україні Володимир Зеленський російське вторгнення Денис Монастирський
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