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Таганрог і Краснодарський край будуть Україною: експерт назвав умову

24 серпня 2022, 15:12

Україні навіть не доведеться їх захоплювати - так може статися у випадку, якщо в Росії почнуться хвилювання, і посиляться відцентрові процеси.

Росія, Україна, Юрій Касьянов
Україна в майбутньому може повернути собі не тільки Крим і Донбас, а й Краснодарський край РФ - Юрій Касьянов / УНІАН, pixabay

Після закінчення війни Україна може повернути собі не тільки всі окуповані території, а й давніші, які колись були у складі України.

Таку думку в інтерв'ю Главреду висловив військовослужбовець ЗСУ, блогер Юрій Касьянов.

За його словами, Україні навіть не доведеться їх захоплювати - так може статися у випадку, якщо в Росії почнуться хвилювання, і посиляться відцентрові процеси.

"Тоді багато регіонів РФ вважатимуть за благо приєднатися до більш прогресивної України, ніж залишатися в рамках деградуючої держави. Наприклад, Таганрог, Краснодарський край та інші. Всі вони колись були у складі України. Допускаю, що ці регіони можуть самі побажати приєднатися до України, якщо буде Розвал, деградація і дезінтеграція Російської Федерації", - переконаний Касьянов.

У той же час, блогер звертає увагу на те, що ці процеси можуть початися в РФ ще нескоро. Набагато швидше, на його думку, Україні вдасться повернути собі Крим і Донбас. Тому як Росія зможе утримати, зокрема, окупований півострів тільки за умови застосування ядерної зброї.

"Москва постійно шантажує нас і світ ядерною бомбою. В принципі, утримати Крим без застосування ядерної зброї Росія не зможе. З військової точки зору, це абсурд, тому що Крим – це такий собі "непотоплюваний авіаносець", пришвартований до берега, який нікуди не може поплисти, має обмежені розміри, проглядається і прострілюється вздовж і впоперек. Утримати такий плацдарм неможливо. І як тільки буде зруйнований Кримський міст, півострів буде демілітаризований українською армією", - говорить Касьянов.

При цьому він уточнює, що сподіватися на те, що війна з Росією закінчиться після того, як Україна звільнить Крим і Донбас, не доводиться.

"Вона не закінчиться – просто лінія фронту зміститься до українсько-російського державного кордону. І тоді ми будемо змушені перенести війну на територію Росії. Адже завдання нашої війни - не захоплення територій, а розгром армії ворога. Де його громити, на своїй або на його території – це питання тактики. Головне-розгромити армію ворога так, щоб вона більше не представляла ні для кого загрози", - сказав Касьянов. І додав, що більшу частину російської армії все ж доведеться розгромити на території України.

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