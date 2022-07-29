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"Вони" відморожені", можуть в ногу вистрілити": окупант поскаржився на командирів "під речовинами"

29 липня 2022, 20:28

Агресори підозрюють, що деякі офіцери вживають наркотики, щоб не відчувати втоми. І впадають від таких речовин в неадекватний стан.

Окупант
Окупант поскаржився на командирів" під речовинами " / УНІАН і https://ua.depositphotos.com

Російські окупанти скаржаться, що їхні командири відрізняються особливою жорстокістю та агресивністю, яка підживлюється вживанням заборонених речовин. Агресори підозрюють, що деякі офіцери вживають наркотики, щоб не відчувати втоми. Про це стало відомо з чергового перехопленої СБУ розмови окупанта з дружиною.

"Тут у нас командири відморожені. Скажімо, на всю голову. Вони можуть тобі в ногу вистрілити і їм за це нічого не буде", – розповідає окупант.

За словами агресора, командири напевно вживають якісь наркотичні засоби.

"Я взагалі думаю, що вони під якимось ЛСД або ще який-небудь нісенітницею. Вони завжди в такому бадьорому стані. Він такий агресивний, розумієш? Таке ось тільки наркозалежний може зробити, - припускає він.

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Нагадаємо, раніше співробітники СБУ перехопили нові телефонні розмови російського окупанта. У них солдат агресорської армії, щоб вижити в Україні, просить маму звернутися за допомогою до шаманів і ворожок.

Про це у своєму відеозверненні заявив офіційний речник української спецслужби Артем Діхтяренко.

"Коротше, тут Дмитрівна. Попроси її, щоб вона щось зробила, а то нас тут мінами закидають. Сьогодні мене мало не вбило вже два рази. Зараз в окопах сидимо, до нас вже прям в окопи залітає. Це жесть. Вони, коротше, з кожним днем все точніше і точніше б'ють", — сказав агресор.

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Автор: Єгор Бунін
окупація новини України війна Росії та України
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