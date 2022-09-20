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Війна цієї зими не закінчиться: Подоляк виступив з прогнозом

20 вересня 2022, 20:06

Як каже Михайло Подоляк, якщо Великобританія, США і Євросоюз будуть виявляти більше рішучості. І лише тоді вдасться покласти край цій війні.

Подоляк, ЗСУ
Війна цієї зими не закінчиться: Подоляк виступив з прогнозом / колаж УНІАН

Українська армія в останні тижні показала, наскільки швидким і ефективним може бути контрнаступ ВСУ. Однак для того, щоб Україна перемогла у війні, потрібна велика рішучість партнерів, в інтерв'ю порталу SkyNews радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

За його словами, якщо Великобританія, США і Євросоюз зможуть проявити більше рішучості, лише тоді вдасться покласти край цій війні. Для цього знадобиться максимум кілька місяців.

"Це зовсім не питання років, як всі говорять. Це питання трьох, п'яти, шести місяців. Швидкість визволення Харкова була понад 8,5 тисяч квадратних кілометрів всього за 4-5 днів. Це приклад того, як це могло бути", – розповів Подоляк.

Чиновник категорично відмовився розкривати деталі наступних кроків контрнаступу, сказавши, що їх потрібно зберігати в найсуворішій таємниці. У той же час Подоляк підкреслив, що помилково вважати, що війна припиниться вже взимку 2022/2023 року.

Нагадаємо, раніше радник керівника Офісу президент Михайло Подоляк заявляв - переломний момент у війні України проти Росії станеться тоді, коли ЗСУ деокупують Луганськ і Донецьк. Коли це станеться, росіяни самі підуть з Криму,

"Деблокада Херсона дозволить розраховувати на певні дії з блокування коридору в Крим - ну, і відповідно з проведення спеціальних операцій вже в Криму. Вони опрацьовуються, ми зараз цим займаємося", - сказав Подоляк.

До того, Подоляк, коментуючи контрнаступ Збройних сил України, заявив - мовляв, "російським військам пора забиратися".

Інші новини:

ЗСУ Михайло Подоляк війна Росії та України
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