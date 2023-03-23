Був надійним і мужнім: у боях під Бахмутом загинув молодший сержант з Харківщини

Життя 48-річного воїна ЗСУ Богдана Шемигона обірвалося 11 березня. Останній бій він прийняв у Донецькій області.

Богдан Шемигон загинув під Бахмутом Донецької області / Фото facebook.com/zmiivskarda, pixabay.com

У бою з россійськими окупантами біля села Хромово Бахмутського району загинув молодший сержант зі Зміївської громади Харківської області Богдан Шемигон. Життя 48-річного воїна ЗСУ обірвалося 11 березня.

Як повідомила у Facebook Зміївська міська рада, 22 березня захисника України поховали в рідному селі.

Богдан Шемигон був родом з Чемужівки, народився в багатодітній родині. Навчався в місцевій школі, в 15 років пішов працювати на Зміївський машинобудівний завод.

відео дня

У день свого народження в 1992 році пішов на строкову службу в ЗСУ. Був першокласним водієм. Останні роки працював автомеханіком на фірмі "Трак Сервіс-2018".

"Друзі згадують військового як відповідального, рішучого, мужнього, надійного товариша, який завжди готовий був прийти на допомогу. 26 лютого 2022 року він пішов до військкомату, а 1 березня його прийняли на військову службу. Був хорошим батьком, турботливим сином і люблячим братом", – йдеться у повідомленні.

Чоловік служив водієм механізованого взводу. Останній бій прийняв під Бахмутом Донецької області.

22 березня в Чемужівці пройшла церемонія прощання із загиблим. У Богдана Шемигона залишилися батьки, дружина, 18-річна дочка, сестри, брат і племінники.

Як повідомляв Главред, у боях з російськими окупантами загинув військовий з Івано-Франківської області Михайло Ткачук. Перед повномасштабним вторгненням ворога чоловік повернувся з-за кордону, щоб стати на захист України.

У важких боях під Бахмутом Донецької області загинув Володимир Лавренюк з позивним "Барні". Командир 2 роти батальйону "Поліська Січ" врятував життя 80 побратимів.

Інші новини: