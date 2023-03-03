Вільха-М дістане до Криму: Україна збільшить дальність ударів високоточних ракет

Точність РСЗВ підвищують так звані "газові коригувальники", які використовуються для наведення ракет на ціль.

Випробування ракети Вільха / turchynov.com

В Україні модернізують високоточні ракети Вільха-М з метою збільшення дальності застосування до 150 кілометрів.

Випробування далекобійних ракет буде прямо на полі бою, розповів перший заступник голови Національної асоціації оборонної промисловості України Іван Вінник, пише The War Zone.

"Скажімо так, сподіваюся, якраз до широко передбачуваної дати контрнаступу на півдні в бік Азовського моря", — підкреслив він.

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Що відомо про ракету Вільха-М

Це модифікована 7,6-метрова ракета для РСЗВ "Смерч". Дальність польоту становить 110 км.Боєголовка масою 220 кг може вражати цілі з великою точністю.

Точність РСЗВ підвищують так звані "газові коригувальники", які використовуються для наведення ракет на ціль з використанням GPS. Україна продовжує виготовляти ракети Вільха-М невеликими партіями.

Як уточнює The War Zone, дальність американських GMLRS складають близько 80 км.

Ракета Вільха-М / Фото надано і. Винником / thedrive. com

Раніше стали відомі нові подробиці знищення Збройними силами України флагмана ЧФ Росії ракетного крейсера Москва.

Нанести вогневе ураження крейсеру РФ ракетою Нептун вдалося завдяки поганій погоді і самовпевненості російських моряків.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що на полігоні в Одеській області пройшов етап випробування української ракети моделі Вільха-М.

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