Для України знімають табу щодо поставок далекобійних ракет - Зеленський

Зеленський розповів, що обговорював це питання і під час зустрічі з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте.

Володимир Зеленський / president.gov.ua, pixabay

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна робить все для того, щоб поліпшити своє озброєння.

У вечірньому зверненні президент зазначив, що у спілкуванні з партнерами вже знімається табу щодо постачання далекобійних ракет.

Він нагадав, що в останні тижні триває дипломатичний марафон, під час якого ведуться переговори з представниками різних країн.

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"Вже створена танкова коаліція, вже знімається табу з постачання далекобійних ракет, вже є досягнення в посиленні нашої артилерії і вже світ почув, наскільки необхідно для загальносвітової безпеки створення авіаційної коаліції", - сказав Зеленський.

Він також розповів, що обговорював це питання і під час зустрічі з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте.

"Говорив і сьогодні про це з Рютте і протягом тижня з усіма лідерами. Продовжу ці переговори і наступного тижня", - підкреслив президент.

Коли Україна може отримати далекобійні ракети

Напередодні радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що питання надання Україні ракет підвищеної дальності також знаходиться на столі переговорів.

За його словами, партнери розуміють, наскільки необхідна така зброя українським військовим. Адже для суттєвого зниження можливостей російської армії потрібно знищувати їхні склади та інші військові об'єкти, які окупанти розміщують на відстані 100 і більше кілометрів від лінії фронту. Саме на такій відстані сконцентровані всі важливі для загарбників точки – склади артилерії, ракети, зокрема, С-300, а також мобілізаційний резерв.

"Це треба знищувати. І це теж партнери розуміють. І це теж обговорюється, але вже в логістичних форматах: що потрібно, в якій кількості, коли, на яких напрямках. Але це, безумовно, не публічна складова", – пояснив радник голови ОП.

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