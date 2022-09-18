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"Змушували місцевих копати могили": Жданов сказав, військових якої бригади закатували окупанти під Ізюмом

18 вересня 2022, 10:28

Російські загарбники змушували місцевих жителів копати могили і ховати там вбитих, погрожуючи їм розстрілом, якщо відмовляться.

Массовое захоронение под Изюмом, Олег Жданов
Стало відомо, військових якої бригади закатували окупанти під Ізюмом/ Telegram Зеленський, Главред

У масових похованнях під Ізюмом на Харківщині було знайдено тіла вбитих російськими окупантами місцевих жителів, а також українських військових. Бійці, тіла яких були виявлені, служили у 93-й окремій механізованій бригаді "Холодний Яр".

Про це розповів військовий експерт Олег Жданов на своєму Ютуб-каналі. Також він повідомив жахливі подробиці вбивств та поховання українців, вбитих росіянами під Ізюмом.

Він зазначив, що російські загарбники створили з місцевих жителів "похоронну команду", і цих людей під дулами автоматів змушували копати могили для вбитих і потім хоронити там людей.

"Ми зараз проводимо ексгумацію тіл. Більшість тіл із слідами катувань. У багатьох зв'язані руки. Там звірства шокувальні. Є тіла військових із 93 бригади", – сказав Жданов.

Експерт зазначив, що оскільки вже відома бригада, з якої були закатовані військові, то це полегшить ідентифікацію осіб вбитих.

Також він розповів, що більшість тіл похованих під Ізюмом місцевих жителів та військових, яких вбили окупанти, були зі слідами катувань.

"Більшість тіл зі слідами катувань, у багатьох зв’язані руки. Було тіло, у якого крім зв’язаних рук також була петля на шиї… Там звірства неймовірні", – розповів експерт.

Він наголосив, що без Міжнародного трибуналу не обійтися.

"Не можна закінчити війну, не провівши Міжнародний трибунал та не засудивши головних військових злочинців", – сказав Жданов.

Масове поховання загиблих в Ізюмі

Нагадаємо, 11 вересня бійці батальйону "Карпатська Січ" підняли прапор України над містом Ізюм. Пізніше офіційною повідомили, що місто звільнене Збройними силами України.

Після цього у місті виявили масове поховання людей, яких вбили російські війська. У похованні перебуває понад 440 тіл. При цьому стало відомо, що у місті може бути набагато більше жертв серед цивільного населення, ніж у Бучі на Київщині.

Повідомлялося, що на багатьох тілах є ознаки тортур. Там поховано багато людей, загиблих внаслідок ракетних обстрілів РФ. Також були виявлені тіла дітей і військових ЗСУ.

Раніше стало відомо, що у масовому похованні в Ізюмі виявили тіла цілої родини, яка загинула під завалами. Внаслідок бомбардування росіянами міста будівля завалилася на укриття в підвалі, де ховалася родина Столпакових і Жихарєвих – батьки, діти, дідусь із бабусею.

Читайте також:

війна в Україні Харківська область вторгнення Росії Ізюм Олег Жданов
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